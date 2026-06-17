Les abonnés Freebox ont droit à une nouvelle gamme de Smart TV 4K à petit prix

Les abonnés Freebox voient arriver une nouvelle série de téléviseurs Samsung dans leur boutique dédiée. Cette fois, le constructeur mise sur une gamme Crystal UHD 2026 plus accessible, avec des modèles 4K proposés de 43 à 85 pouces et toujours disponibles en paiement échelonné sur 30 mois.

Free enrichit sa boutique TV réservée aux abonnés Freebox avec une nouvelle sélection de téléviseurs Samsung. Contrairement aux précédentes mises en avant orientées Mini LED ou QLED, cette nouvelle gamme s’adresse davantage aux utilisateurs recherchant une Smart TV 4K à prix plus contenu.

Baptisée Crystal UHD U7005H (millésime 2026), cette série se décline en six tailles d’écran allant de 43 à 85 pouces. Samsung conserve ici les fonctionnalités devenues incontournables sur ses modèles récents. Tous les téléviseurs de la gamme intègrent ainsi le processeur Crystal 4K, chargé d’améliorer automatiquement l’affichage des contenus afin d’optimiser leur rendu en ultra haute définition. On retrouve également l’environnement Smart TV de Samsung pour accéder aux plateformes de streaming sans boîtier supplémentaire, ainsi que Gaming Hub, permettant de jouer via le cloud gaming ou avec une console connectée.

Le constructeur ajoute aussi Vision AI Companion, son assistant intelligent destiné à faciliter les recherches de contenus et certaines interactions directement depuis le téléviseur. Comme d’habitude sur la boutique Freebox, l’achat repose sur un premier paiement puis des mensualités étalées sur 30 mois, sans coût de crédit annoncé pour l’abonné.

Voici les tarifs actuellement affichés :

43 pouces : 119 € puis 10,99 €/mois pendant 30 mois

50 pouces : 159 € puis 12,99 €/mois pendant 30 mois

55 pouces : 189 € puis 12,99 €/mois pendant 30 mois

65 pouces : 239 € puis 16,99 €/mois pendant 30 mois

75 pouces : 309 € puis 22,99 €/mois pendant 30 mois

85 pouces : 539 € puis 31,99 €/mois pendant 30 mois

Cette nouvelle gamme vise clairement le segment des téléviseurs grand public avec des diagonales importantes tout en conservant une formule de paiement fractionné réservée aux abonnés Freebox.

Comme pour les autres Smart TV proposées par Free, les téléviseurs sont compatibles avec l’écosystème de l’opérateur et permettent notamment d’accéder à l’application Free TV pour retrouver les chaînes incluses dans son abonnement. Pour accéder à cette boutique, il suffit de se connecter à son espace abonné Freebox puis d’ouvrir la rubrique « Télévision » avant de sélectionner « Smart TV Samsung ».

A noter, certaines conditions doivent être remplies pour bénéficier de ces offres plutôt intéressantes. Tout d’abord, la plus logique, il faut disposer d’une carte bancaire pour régler le premier versement de la commande, les mensualités seront quant à elles prélevées sur votre facture. De plus, il est impossible de commander une Smart TV Samsung sur cette page si vous avez des impayés chez Free, là encore pas vraiment de surprise. Cependant, il reste une condition assez méconnue pour accéder à ce catalogue.

En effet, il est nécessaire d’être abonné Freebox depuis au moins 14 mois pour se voir proposer la section sur son espace abonné. Et ce de manière consécutive bien sûr, sans coupure. Ainsi, inutile de souscrire immédiatement à une box chez Free pour profiter de l’offre sur les Smart TV, a moins d’être prêt à patienter un peu plus d’un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox