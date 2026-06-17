Abonnés SFR : votre carte SIM ne changera pas, mais vous pourriez vous réveiller sur le réseau de Free, Orange ou Bouygues Telecom

Si l’acquisition de SFR par Bouygues Telecom, Free et Orange obtient le feu vert des autorités de la concurrence, les 19,4 millions d’abonnés mobiles de l’opérateur au carré rouge pourraient changer de réseau sans même s’en apercevoir. Les opérateurs assurent déjà disposer des technologies nécessaires pour rendre cette transition totalement transparente.

La question du devenir des abonnés SFR après un éventuel rachat par Bouygues Telecom, Free et Orange commence à se préciser. Invité de l’émission De Quoi J’me Mail sur BFM Business le 12 juin, le directeur général de Bouygues Telecom, Benoît Torloting, a expliqué comment les opérateurs envisagent la migration des clients mobiles de SFR vers leurs propres réseaux.

Le dirigeant a d’abord réaffirmé les engagements déjà formulés par les différents acteurs de l’opération : les abonnés concernés ne verraient ni leurs tarifs ni leurs offres modifiés lors de cette transition. « Pas de changement de leurs conditions tarifaires, pas de changement de leur offre », a-t-il assuré.

Mais la principale révélation concerne la manière dont cette bascule pourrait être réalisée. Selon Benoît Torloting, les opérateurs disposent désormais « des technologies particulières pour que ces gens-là changent de réseau, d’opérateur sans même changer la carte SIM ». Une évolution technologique qui permettrait d’éviter toute démarche complexe pour les clients. Le patron de Bouygues Telecom a même illustré concrètement ce scénario : « La veille, vous êtes SFR, le lendemain, vous rallumez votre mobile, vous êtes Bouygues Telecom. » Si le rachat de SFR est finalement validé par les autorités de concurrence, les premières migrations d’abonnés mobiles pourraient intervenir à partir de 2028. Les clients seraient alors progressivement répartis entre les réseaux de Bouygues Telecom, Free et Orange, avec pour objectif une transition « extrêmement fluide et transparente » selon les opérateurs, sans manipulation particulière de la part des abonnés, sauf très probablement un redémarrage du mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox