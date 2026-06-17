Pas de 4K pour la Coupe du monde sur beIN Sports, la chaîne explique pourquoi

Alors que la Coupe du monde est intégralement diffusée par beIN Sports en France, un détail technique fait grincer des dents une partie des abonnés : contrairement à l’édition 2022, aucune rencontre n’est proposée en 4K sur la chaîne sportive cette année.

Depuis le début de la compétition, plusieurs abonnés ont remarqué une différence de traitement entre les diffuseurs français. D’un côté, M6 propose une partie des rencontres en 4K SDR. De l’autre, beIN Sports, pourtant détenteur de l’intégralité des droits de diffusion, est revenu à une diffusion en Full HD.

Le choix suscite de nombreuses réactions, notamment chez les amateurs de qualité d’image qui s’étonnent de voir disparaître une fonctionnalité pourtant disponible lors de la précédente Coupe du monde au Qatar.

L’incompréhension est d’autant plus forte qu’à l’international, le groupe qatari diffuse bien certains marchés en Ultra Haute Définition. Au Moyen-Orient et en Amérique du Nord notamment, beIN Sports a même communiqué avant le lancement du tournoi sur la disponibilité de sa chaîne 4K HDR.

Interrogé sur cette absence en France, le diffuseur invoque principalement des contraintes de calendrier liées à l’acquisition des droits. beIN Sports explique en effet à l’Équipe : « Nous avons obtenu les droits de diffusion à une date relativement tardive, alors que les procédures techniques nécessaires à la mise en place d’une diffusion en 4K imposaient de respecter une échéance fixée à la mi-décembre pour le raccordement à l’IBC (International Broadcast Center). »

La chaîne poursuit en détaillant les conséquences de ce calendrier : « Compte tenu de ce calendrier, poursuit la chaîne, il n’a malheureusement pas été possible de finaliser dans les délais l’ensemble des dispositifs techniques requis pour une distribution en 4K. Nous avons donc privilégié une mise à l’antenne dans les meilleures conditions possibles afin de garantir aux téléspectateurs une couverture de qualité de la compétition. Nous restons attentifs aux opportunités futures permettant de proposer davantage d’événements sportifs en 4K lorsque les conditions techniques et les délais de préparation le permettent. »

Ce choix tranche avec celui de M6, qui poursuit sa stratégie de diffusion en Ultra Haute Définition déjà mise en place lors de l’Euro 2024.

La chaîne rappelle à ce sujet : « Nous diffusons le signal en qualité HD 1080i sur la TNT, M6 + et la plupart des FAI (Fournisseur d’accès à Internet). Nous diffusons également sur les principaux repreneurs (FAI, Canal+) un signal 4K (2160p50) qui est le signal natif de la production FIFA. Il n’y a d’upscale (amélioration de la définition de l’image par l’IA) à aucun moment pour ces repreneurs de notre signal 4K. »

En France, quel que soit l’opérateur ou le décodeur utilisé, les abonnés beIN Sports devront donc se contenter cette année d’une diffusion HD classique pour suivre l’intégralité de la compétition. Une situation qui pourrait continuer d’alimenter le débat autour de la place de la 4K dans les offres sportives payantes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox