Orange mobilise sa puissance de feu pour faire grandir les startups françaises

L’opérateur historique français présente une série d’initiatives destinées à accélérer la croissance de jeunes pousses, mais aussi à faciliter leur accès aux marchés et soutenir l’innovation dans des secteurs stratégiques comme l’IA, la cybersécurité ou le cloud de confiance.

À l’occasion du salon VivaTech, Orange détaille les premiers résultats de son engagement en faveur des startups et scale-up françaises. Huit mois après le lancement du marrainage de sa directrice générale, Christel Heydemann, auprès de la Mission French Tech, l’opérateur entend accélérer le passage à l’échelle des jeunes pousses tricolores et contribuer à l’émergence de futurs champions européens du numérique. Dans un contexte où « les champions technologiques nationaux sont les piliers de la compétitivité, de l’innovation et de la souveraineté numérique », Orange affirme vouloir apporter « des réponses industrielles aux barrières structurelles rencontrées par les start-up : délais de contractualisation, accès aux grands comptes, déficit de références commerciales et complexité du passage à l’échelle ».

Acheter, distribuer et intégrer pour faire grandir les jeunes pousses

Pour y parvenir, l’opérateur a bâti sa stratégie autour de trois leviers. Le premier consiste à renforcer ses achats auprès des start-up françaises via le programme Je Choisis la French Tech. L’objectif est « d’identifier, de qualifier et de déployer à un rythme soutenu les innovations répondant aux besoins métiers, technologiques et opérationnels du Groupe ».

Deuxième axe : la distribution. Orange souhaite mettre à profit « sa force de frappe commerciale, sa proximité avec le tissu économique et son maillage territorial unique » afin « d’ouvrir aux start-up les portes des marchés publics et privés ». Enfin, le groupe veut « accélérer l’inclusion de solutions technologiques françaises au sein de son catalogue de services B2B », pour « faciliter leur adoption et leur diffusion à grande échelle auprès de ses clients entreprises ». Selon Orange, cette stratégie produit déjà ses premiers effets. Le groupe affirme que son initiative « se traduit déjà par des synergies opérationnelles et des succès commerciaux concrets initiés au cours des huit derniers mois ». Parmi les premières entreprises accompagnées figurent notamment Anozr Way dans la cybersécurité et la protection des données, Circular Place dans l’économie circulaire, H Company pour les modèles d’intelligence artificielle agentique et Kerys dans l’optimisation des processus et la transformation numérique.

Orange Ventures accélère sur l’IA, le cloud de confiance et la cybersécurité

L’initiative ne se limite pas aux partenariats commerciaux. Le fonds d’investissement du groupe,Orange Ventures, annonce également l’élargissement de sa stratégie d’investissement et entend renforcer ses financements dans plusieurs domaines jugés stratégiques : l’intelligence artificielle et le cloud de confiance, la cybersécurité, la santé ainsi que la défense. Dans un communiqué, Christel Heydemann revendique clairement cette ambition : « La France doit voir émerger des start-up capables de franchir un cap industriel, de pérenniser leurs solutions et de conquérir rapidement leurs marchés. Orange assume pleinement son rôle de catalyseur dans cette dynamique. En étroite collaboration avec la Mission French Tech, nous mettons à la disposition de l’écosystème des leviers industriels concrets — notre volume d’achat, notre force commerciale et notre expertise d’intégrateur — afin de propulser l’expansion de solutions françaises de confiance. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox