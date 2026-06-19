5G+ : Free Mobile sur le toit de l’Europe, Orange, SFR et Bouygues Telecom relégués loin derrière

Selon Opensignal, Free offre actuellement la meilleure qualité d’expérience 5G Standalone d’Europe et distance largement Orange, SFR et Bouygues Telecom en France. Ses abonnés utilisent cette technologie bien plus que ceux de ses concurrents.

Free se démarque sur la 5G+, et la concurrence peine à suivre. Dans son rapport publié en juin 2026, basé sur les mesures réalisées entre le 1er janvier et le 31 mars, l’outil complet de test de la connexion mobile, Opensignal, place l’opérateur en tête des réseaux européens disposant d’un déploiement commercial significatif. Free n’a pas manqué de le faire remarquer le 18 juin dans un communiqué. Le trublion se félicite notamment de se distinguer sur ‘la qualité de l’expérience offerte à ses abonnés et l’utilisation croissante de cette technologie”.

Avec un score de 94 % sur l’indicateur « 5G SA Consistent Quality », qui prend notamment en compte les débits, la latence et la stabilité de l’expérience, l’opérateur de Xavier Niel se hisse même à la première place du classement européen. L’opérateur français devance Elisa Finlande (93,3 %), l’autrichien 3 (93,2 %), Vodafone Royaume-Uni (91,5 %) et Sunrise Suisse (90,4 %).

L’étude met également en avant les bénéfices concrets de la 5G Standalone. Les abonnés Free profitent ainsi de débits descendants supérieurs de 27 % à ceux obtenus en 5G non autonome (NSA) et d’une latence améliorée de 32 %. Sur le plan de la qualité globale, le passage de la 5G NSA à la 5G SA apporte un gain de 5,7 points, la progression la plus importante observée parmi les onze opérateurs européens disposant d’un déploiement commercial avancé.

Free domine également le classement du temps passé sur la 5G SA. Selon Opensignal, ses abonnés 5G utilisent ce réseau 14,1 % du temps, ce qui permet à l’opérateur de se classer cinquième en Europe derrière 3 en Autriche (37,1 %), Sunrise en Suisse (36,7 %), Movistar en Espagne (35,4 %) et Orange Espagne (17,1 %). À l’échelle des pays, la France affiche une moyenne de 4,3 % de temps passé sur la 5G SA, contre 1,8 % en moyenne en Europe. Elle se classe ainsi cinquième du continent, un résultat largement porté par Free.

Car derrière l’opérateur de Xavier Niel, l’écart est immense. Bouygues Telecom ne comptabilise que 0,7 % du temps passé en 5G Standalone par ses utilisateurs 5G, tandis que SFR et Orange ferment la marche avec seulement 0,5 % chacun. Ces différences sont à première vue dues aux stratégies de déploiement. Premier opérateur français à lancer la 5G SA à l’échelle nationale, dès septembre 2024, Free a choisi de l’intégrer sans surcoût dans ses forfaits Free 5G+ et Free Max. Les opérateurs enregistrant les meilleurs niveaux d’adoption sont ceux qui proposent cette technologie par défaut et sans procédure d’activation complexe.

Orange, de son côté, a d’abord privilégié le renforcement de sa 5G non autonome avant de lancer ses offres 5G+, tandis que Bouygues Telecom a d’abord ciblé le marché professionnel avant de vviser très timidement le grand public avec un seul forfait concerné et onéreux. Quant à SFR, il n’a ouvert la 5G SA au grand public qu’en octobre 2025.

« Ce leadership repose sur des infrastructures mobiles de premier plan et sur une stratégie d’investissement continue dans les réseaux », affirme Free, qui rappelle son ambition de rendre accessibles les technologies les plus avancées au plus grand nombre. Selon l’opérateur, cette stratégie lui permet aujourd’hui de figurer parmi les cinq seuls acteurs européens à proposer la 5G Standalone de manière native à leurs abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox