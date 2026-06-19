C’est parti, les chaînes TF1 et 35 000 heures de contenus débarquent sur Netflix, une première mondiale

À partir de ce vendredi 19 juin, TF1+ et les chaînes du groupe TF1 deviennent directement accessibles sur Netflix. Séries, émissions phares, journaux télévisés et même les chaînes en direct rejoignent la plateforme américaine, une première inédite dans son histoire.

Le partenariat annoncé au printemps entre Netflix et le groupe TF1 est désormais une réalité. Dès aujourd’hui, les abonnés de Netflix en France peuvent accéder directement à TF1+ et aux chaînes du groupe TF1 depuis l’interface du service de streaming américain.

Cette intégration, présentée comme une première mondiale, donne accès à plus de 35 000 heures de contenus supplémentaires. Les utilisateurs retrouvent notamment les feuilletons quotidiens « Ici tout commence », « Demain nous appartient » ou « Plus belle la vie », mais aussi les grands divertissements de la chaîne comme « Koh-Lanta », « Star Academy », « Danse avec les Stars » ou encore « Secret Story ». Dès le 23 juin, les abonnés pourront suivre la finale de « Koh-Lanta » et découvrir la nouvelle saison de « Secret Story » directement depuis Netflix.

Les chaînes TF1 diffusées en direct sur Netflix

L’autre grande nouveauté concerne le direct. Pour la première fois, Netflix propose des chaînes linéaires à ses abonnés. TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI sont ainsi disponibles en live. Les amateurs de sport pourront également suivre les matchs de l’équipe de France de football ou les compétitions de rugby diffusées par le groupe. Dans un premier temps, cette fonction n’est toutefois disponible que sur les téléviseurs connectés. Le direct n’est pas encore accessible sur mobile ni depuis un navigateur web.

Une intégration poussée dans l’univers Netflix

Les contenus TF1+ disposent de leur propre espace sur la page d’accueil de Netflix. Ils profitent également des fonctionnalités habituelles du service : recommandations personnalisées, « Ma liste », reprise de lecture ou encore intégration au Top 10. Les premières images montrent déjà des programmes TF1+ apparaître parmi les contenus les plus populaires du moment, aux côtés des productions Netflix.

« Face à la multiplication des offres, notre mission est de simplifier l’accès au meilleur du divertissement », déclare Greg Peters, co-PDG de Netflix. « Ce partenariat réunit des lignes de programmes complémentaires au sein d’une interface de classe mondiale. Nous créons ainsi la destination de divertissement ultime pour nos abonnés français. » De son côté, Rodolphe Belmer, PDG du groupe TF1 souligne également que l’alliance avec la puissance de recommandation de Netflix permettra de toucher « de nouveaux publics » et d’ouvrir « de nouvelles perspectives pour nos annonceurs ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox