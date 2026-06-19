Bouygues Telecom lève le voile sur une nouvelle innovation pour son décodeur TV Bbox boosté à l’IA

Présenté en janvier comme le premier décodeur TV d’un opérateur français équipé d’une puce dédiée à l’intelligence artificielle, le nouveau player b.tv de Bouygues Telecom dévoile à VivaTech l’une de ses fonctionnalités les plus prometteuses : la traduction instantanée des programmes directement sur le téléviseur.

Lorsque Bouygues Telecom a lancé son nouveau player b.tv en janvier pour les abonnés Bbox Ultym, l’opérateur mettait surtout en avant sa puissance de calcul, son NPU dédié à l’IA générative et l’amélioration de la qualité d’image. Cinq mois plus tard, à l’occasion de VivaTech, il révèle un nouvel usage très concret de cette intelligence embarquée : la traduction des sous-titrages en temps réel directement sur le décodeur pour quelques flux TV en direct, en tout cas pour le moment comme par exemple T19. Les replays et et flux en streaming ne sont quant à eux pas concernés.

Dans une démonstration réalisée sur son stand, Bouygues Telecom montre un programme dont les sous-titres français sont instantanément traduits dans plusieurs langues, à savoir, en anglais, portugais, espagnol, mandarin ou encore en arabe. La traduction se fait sur la piste des sous-titres malentendants, indique l’opérateur. A la suite d’une phase de test, Bouygues Telecom décidera de déployer cette fonction sur davantage de chaînes et d’autres supports.

ette innovation vise à rendre les contenus plus accessibles aux personnes ne maîtrisant pas le français et à permettre à chaque membre du foyer de suivre plus facilement des programmes sous-titrés dans sa langue. Les traductions sont générées à la volée grâce aux capacités d’intelligence artificielle du décodeur et de son processeur neuronal dédié. Pas de téléchargement ou d’utilisation d’une application tierce, il suffit de se rendre dans le menu de sous-titrage.

🙌 Retour en vidéo sur cette première journée à @Vivatech !

On a plongé dans les solutions #IA de @bouyguestelecom pour les clients particuliers. Découvrez comment l’IA révolutionne l’expérience TV avec la traduction de sous-titres en 5 langues et en temps réel et l’amélioration… pic.twitter.com/HaP9PIwK2c — Bouygues Telecom Corporate (@ByTel_Corporate) June 17, 2026

Cette fonctionnalité vient compléter les autres usages permis par le nouveau player b.tv, déjà capable de sublimer les images grâce à l’IA via deux modes. Elle illustre également la stratégie de Bouygues Telecom qui cherche à faire de son décodeur TV une plateforme d’intelligence artificielle à part entière, alors que la concurrence comme Free prépare elle aussi la prochaine génération de players.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox