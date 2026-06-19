Réseau mobile : les règles changent, une nouvelle loi bouscule le partage des pylônes entre Orange, Free, SFR et Bouygues

Installer une antenne mobile dans une commune ne se fera plus tout à fait comme avant. Une nouvelle loi impose davantage de transparence aux opérateurs et introduit plusieurs mesures pour limiter certaines implantations jugées excessives.

La nouvelle loi de simplification de la vie économique modifie plusieurs règles autour du déploiement des antennes mobiles. Entre mutualisation des pylônes, arrivée des towerco, nouvelles obligations d’information des maires et assouplissements dans certaines zones sensibles, collectivités et opérateurs vont devoir s’adapter.

Publiée fin mai 2026 après un long parcours parlementaire et une validation partielle du Conseil constitutionnel, la loi de simplification de la vie économique ne touche pas uniquement les entreprises. Plusieurs dispositions concernent directement le secteur des télécoms et plus particulièrement le déploiement des antennes mobiles sur le territoire.

L’objectif affiché est double : accélérer le développement des infrastructures tout en donnant davantage de visibilité aux élus locaux, alors que les tensions autour de l’installation des pylônes se multiplient depuis plusieurs années.

La mutualisation des pylônes davantage encadrée

Premier changement important : la loi renforce le principe de partage des infrastructures entre opérateurs. Concrètement, l’Arcep devra désormais veiller plus explicitement au respect des obligations de mutualisation des sites et des pylônes. L’idée est simple : limiter la multiplication des installations lorsque plusieurs opérateurs peuvent utiliser une même infrastructure.

Cette volonté se retrouve également dans le contenu du dossier d’information au maire (DIM), document obligatoire transmis avant certains projets. Désormais, lorsqu’un opérateur choisit de ne pas mutualiser un site ou un pylône existant, il devra expliquer pourquoi.

Un arrêté viendra préciser les motifs techniques ou opérationnels considérés comme recevables pour justifier un refus de mutualisation. Une évolution particulièrement suivie par les collectivités, qui réclament depuis plusieurs années davantage de transparence sur ces choix. Autre nouveauté : lors du dépôt d’une autorisation d’urbanisme, il faudra désormais prouver que le DIM a bien été transmis au maire dans les délais.

Les towerco devront désormais sortir de l’ombre

La loi cible également un acteur devenu incontournable du marché : les « towerco ». Ces sociétés spécialisées achètent ou exploitent des terrains et pylônes destinés à accueillir des antennes mobiles sans être elles-mêmes opérateurs télécoms.

Le modèle s’est fortement développé ces dernières années, mais il a parfois compliqué les échanges avec les collectivités, certaines communes ayant du mal à identifier qui décide réellement des projets. Pour encadrer cette pratique, une société qui acquiert un terrain, loue un emplacement ou obtient des droits sur un futur site mobile devra désormais informer le maire ou le président d’intercommunalité.

Si l’infrastructure existe déjà, cette information devra intervenir avant la signature du contrat. Si une nouvelle antenne est prévue, l’information devra être donnée au plus tard au dépôt de l’autorisation d’urbanisme ou avant le début des travaux lorsqu’aucune autorisation n’est nécessaire. Surtout, les towerco devront fournir une attestation d’un opérateur mobile confirmant qu’il prévoit bien d’utiliser l’infrastructure. L’objectif affiché est d’éviter des projets purement spéculatifs où des sites seraient développés sans véritable engagement de couverture.

Un effet secondaire qui inquiète certaines collectivités

Si cette obligation rassure sur l’utilité réelle des futurs sites, certaines associations d’élus y voient aussi une limite. L’Association des maires de France (AMF) estime que ce mécanisme pourrait renforcer le pouvoir de négociation des opérateurs et des towerco au détriment des collectivités. En pratique, obtenir un accord préalable d’un opérateur pourrait rendre plus difficile pour certaines communes de peser dans les discussions.

Autre point surveillé : les redevances versées aux collectivités pour l’occupation du domaine public. La loi autorise désormais davantage de souplesse pour moduler ces redevances dans certains projets liés à la couverture mobile. Mais l’Avicca regrette l’absence d’un véritable observatoire national des loyers. Selon l’association, les collectivités continuent de négocier sans référence claire sur les montants pratiqués. Son délégué général Ariel Turpin estime qu’en l’absence d’indicateurs publics, les communes restent en position de faiblesse face aux opérateurs et aux towerco.

Une ouverture encadrée pour installer des antennes sur le littoral

La loi introduit aussi une évolution notable concernant les zones littorales. Jusqu’ici, la loi Littoral limitait fortement les constructions hors zones urbanisées. Une dérogation spécifique est désormais créée pour certaines antennes mobiles. Pour qu’un projet soit accepté, plusieurs conditions devront être réunies :

démontrer que l’implantation est techniquement indispensable

respecter une distance minimale de 100 mètres du rivage

garantir l’absence d’impact environnemental majeur

prévoir obligatoirement le partage du pylône

L’accord du préfet, de la commune concernée et des instances environnementales restera toutefois nécessaire.

Enfin, la loi modifie aussi les règles concernant le raccordement électrique des infrastructures mobiles. Lorsqu’un opérateur demande un raccordement au réseau électrique, le gestionnaire devra transmettre une convention sous un mois après réception d’un dossier complet. Une fois validée, l’opération devra en principe être réalisée dans un délai maximal de cinq mois. Des pénalités pourront être prévues en cas de retard, sauf lorsque des travaux lourds de génie civil ou de renforcement du réseau sont nécessaires.

Source : Maire Info

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox