TF1+ s’installe sur Netflix avec des pubs pour tous les abonnés, comment le désactiver si ça vous dérange

Netflix ne se limite plus à ses propres séries et films. Les chaînes et programmes de TF1+ arrivent directement sur la plateforme… avec des coupures publicitaires, même pour les abonnés aux formules premium.

Depuis ce 19 juin, Netflix affiche désormais les programmes TF1+ directement dans son interface. Une nouveauté qui apporte des chaînes en direct et du replay… mais aussi de la publicité, y compris pour certains abonnés qui pensaient y échapper. Heureusement, il existe une option pour revenir en arrière. C’est un changement assez inédit pour Netflix. La plateforme intègre désormais directement les contenus de TF1+ dans son interface française, avec les chaînes du groupe en direct et l’accès à son catalogue de replay.

Concrètement, les abonnés peuvent désormais voir apparaître des contenus issus de TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI, ainsi que des émissions comme Koh-Lanta, The Voice, Star Academy ou Danse avec les stars directement au milieu des recommandations Netflix. Mais un détail risque d’en surprendre plus d’un : ces programmes TF1 intègrent de la publicité.

Oui, même certains abonnés Netflix sans pub verront des publicités

Contrairement aux contenus Netflix classiques, les programmes TF1+ conservent leurs propres règles de diffusion. Résultat : avant le lancement d’un contenu TF1+, une coupure publicitaire peut apparaître, même si vous disposez d’un abonnement Netflix Standard ou Premium sans publicité. Vous êtes même prévenu à l’avance, avec le choix de laisser TF1 et Netflix utiliser vos données ou non.

Netflix affiche normalement une mention spécifique sur les contenus concernés afin d’indiquer leur présence.

Les annonces restent gérées directement par TF1 et ne dépendent pas de l’offre Netflix avec publicité.

Comment désactiver TF1+ sur Netflix

Si vous préférez garder une interface Netflix centrée uniquement sur les films, séries et contenus de la plateforme, il est possible de retirer l’intégration TF1+.

La manipulation se fait depuis les paramètres du compte :

rendez-vous sur Netflix.com depuis un navigateur ;

cliquez sur votre photo de profil

ouvrez Compte

descendez jusqu’à la gestion des profils



sélectionnez le profil concerné

cherchez l’option « Programmes TF1+ »



décochez-la puis enregistrez.

Une fois l’option désactivée, les recommandations TF1 disparaissent de l’accueil. Désactiver cette option ne supprime pas totalement TF1+ de Netflix.

Si vous recherchez volontairement une émission ou une chaîne via la barre de recherche, les contenus restent disponibles. Cette option agit surtout sur l’affichage automatique dans la page d’accueil et les recommandations.

L’arrivée de TF1+ marque surtout un tournant pour Netflix, qui devient progressivement une plateforme plus large qu’un simple service de séries et de films. Mais pour ceux qui ne veulent pas voir débarquer de télévision traditionnelle ni de publicité supplémentaire dans leur interface, il reste possible de retrouver un Netflix plus proche de celui d’avant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox