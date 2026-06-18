Apple TV arrive enfin sur ces modèles de Smart TV

L’application Apple TV fait son entrée sur Titan OS, le système des téléviseurs Philips, à la suite d’un accord avec Apple. Le déploiement débute en Europe et en Amérique latine.

L’application Apple TV fait son arrivée sur la plateforme Titan OS, marquant une étape importante dans l’évolution de cet écosystème encore récent. Jusqu’ici absente, elle sera désormais intégrée aux téléviseurs Philips compatibles, à la suite d’un accord conclu entre Titan OS et Apple.

Le déploiement, annoncé comme progressif, concerne dans un premier temps l’Europe et l’Amérique latine, deux marchés clés pour Philips TV et ses partenaires.

Les téléviseurs connectés reposent aujourd’hui sur plusieurs systèmes d’exploitation concurrents. On retrouve notamment Google TV, Tizen OS, webOS, VIDAA ou encore Fire TV.

Dans ce paysage déjà saturé, Titan OS tente de se faire une place. Depuis 2024, TP Vision, qui exploite la marque Philips TV, commence à intégrer progressivement ce système sur ses téléviseurs, en parallèle de Google TV, avant une transition annoncée vers Titan OS sur la gamme 2026.

Titan OS met en avant une compatibilité avec les principaux services de streaming internationaux, dont Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video, ainsi que Canal+ et HBO Max. La plateforme propose également des fonctions de recommandation, un magasin d’applications pour les contenus locaux, et une promesse de support logiciel pouvant aller jusqu’à dix ans selon le fabricant.

Côté compatibilité, Titan OS intègre déjà AirPlay 2, ainsi que les assistants vocaux Google Assistant et Amazon Alexa, ce qui permet une intégration assez large dans les écosystèmes connectés. Cependant, l’absence de l’application Apple TV constituait un manque notable, d’autant plus que celle-ci est devenue un standard sur la plupart des plateformes concurrentes.

L’arrivée de l’application Apple TV sur Titan OS

Dans un communiqué publié le 17 juin 2026, Titan OS a officialisé un accord avec Apple pour intégrer l’application Apple TV à sa plateforme.

Le déploiement débute dès ce mois-ci sur certains téléviseurs Philips de la gamme 2025 équipés de Titan OS et compatibles AirPlay, avant d’être étendu progressivement à d’autres modèles et à d’autres marques partenaires comme AOC et JVC.

Selon Rick Fens, vice-président en charge du développement commercial chez Titan OS, cette intégration constitue un « jalon » dans la stratégie de contenu de la plateforme.

L’application Apple TV sera intégrée directement à l’écran d’accueil des téléviseurs Philips sous Titan OS, au même niveau que les autres services majeurs. Concrètement, les utilisateurs n’auront pas besoin de télécharger manuellement l’application. Une fois le téléviseur configuré, l’icône Apple TV apparaîtra dans l’interface principale, permettant de se connecter à son compte Apple et d’accéder immédiatement à ses contenus, abonnements et recommandations.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox