Canal+ permet désormais aux nouveaux abonnés insatisfaits de se rétracter très facilement

Les nouveaux abonnés Canal+ disposent désormais d’un moyen direct pour revenir sur leur souscription : un bouton de rétractation en ligne, accessible depuis l’espace client et conforme aux nouvelles obligations légales qui entrent en vigueur demain.

Un changement discret mais qui simplifie concrètement les démarches. Canal+ a mis en place sur son espace client un parcours dédié permettant aux nouveaux abonnés d’exercer leur droit de rétractation directement en ligne, sans devoir passer obligatoirement par un courrier ou un appel au service client.

Un changement repéré par Anaël dans l’interface déployée par le groupe, avec une rubrique spécifique « Exercer son droit de rétractation » qui est désormais disponible. Elle rappelle le délai légal applicable : les abonnés disposent de 14 jours après la souscription pour annuler leur contrat, sur une page dédiée.

Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la réglementation qui impose aux services proposant une souscription en ligne de mettre à disposition un mécanisme de rétractation simple, gratuit et facilement accessible. Concrètement, l’objectif est de mettre fin aux parcours parfois complexes qui obligeaient les consommateurs à multiplier les démarches pour exercer un droit pourtant déjà prévu par la loi.

Une procédure toujours possible par courrier ou par mail

L’interface rappelle en effet qu’il reste possible de transmettre une demande de rétractation via un formulaire dédié, par courrier postal ou par e-mail dans le délai légal. L’utilisateur peut également télécharger le document correspondant directement depuis l’espace client.

L’ajout du bouton en ligne reste néanmoins la nouveauté majeure : pour les nouveaux abonnés concernés, quelques clics suffisent désormais pour annuler leur engagement pendant la période de rétractation, sans devoir chercher la bonne adresse ni rédiger de demande spécifique.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox