Paramount+ fait fondre son tarif pour l’été avec une offre à moins de 3 €

La formule Paramount+ Standard passe à 2,99€/mois pendant 2 mois.

Disponible sur les Freebox Pop, Ultra, Ultra Essentiel ou encore Révolution Light , Paramount+ lance une nouvelle promotion particulièrement agressive. Jusqu’au 25 juin, le service de streaming propose son abonnement Standard à seulement 2,99 € par mois pendant deux mois. Pour en profiter il suffit de se rendre sur le site web de la plateforme.

Cette offre concerne la formule Standard, habituellement facturée 7,99 € par mois, et permet donc de réaliser une économie de 10 € sur les deux premiers mois. Une fois la période promotionnelle terminée, le tarif classique reprend automatiquement.

Pour les abonnés Freebox, la plateforme est directement accessible depuis leur box et un mois d’essai est déjà proposé sans engagement. L’abonnement Standard permet de regarder les contenus sur deux écrans simultanément, en Full HD, avec la possibilité de télécharger les programmes pour une lecture hors ligne. Au catalogue figurent notamment les séries Landman, Tulsa King, Yellowjackets, Dexter: Resurrection, Star Trek: Strange New Worlds, ainsi que les productions issues des univers Paramount, CBS, Showtime, MTV ou Nickelodeon.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox