On connaît Free l’opérateur, moins sa fondation : elle fête “20 ans d’engagement pour connecter les possibles”

Créée en 2006, la Fondation Free fête ses vingt ans et revient sur deux décennies d’engagement en faveur de l’égalité des chances, du logiciel libre et d’un Internet plus accessible. Un livret “Connecter les possibles” est disponible.

La Fondation Free souffle cette année ses vingt bougies. Depuis 2006, la structure soutenue par Free œuvre pour faire du numérique « un levier d’émancipation et d’égalité des chances » et défendre « un Internet ouvert, collaboratif et accessible à tous ». À l’occasion de cet anniversaire, elle met en avant vingt années d’actions menées aux côtés d’associations, d’acteurs du logiciel libre, de jeunes et de bénévoles.

En vingt ans, la Fondation Free a soutenu 460 projets et offert près de 600 000 euros d’infrastructures à des initiatives liées à l’open source. Elle a également participé à de nombreux programmes d’accompagnement, de mentorat, de formation ou encore de réemploi du matériel informatique. Derrière ces chiffres, la Fondation souligne qu’il s’agit avant tout « de parcours, de rencontres et de réussites humaines ». Pour marquer cet anniversaire, elle publie un livret baptisé « Connecter les possibles ». Celui-ci revient sur les grandes étapes de son action, depuis l’accès au numérique pour tous et le soutien au logiciel libre jusqu’aux enjeux plus récents liés à l’égalité des chances, au réemploi et à l’intelligence artificielle.

Le document met en avant plusieurs projets emblématiques comme TUMO Marseille pour la découverte des métiers du digital, qui a déjà accompagné 356 jeunes depuis 2024, Konexio, qui favorise l’insertion professionnelle grâce au numérique en formant plus de 4 500 personnes en 2025, ou encore Ticket for Change dédié à l’entrepreneuriat à impact. Il souligne également l’engagement de la Fondation auprès des communs numériques et des logiciels libres, avec près de 600 000 euros consacrés depuis 2011 à l’hébergement de projets open source tels que VLC, Framasoft ou Open Food Facts. Le livret donne aussi la parole à plusieurs bénéficiaires et bénévoles, et revient sur les premières formations à l’intelligence artificielle menées avec l’École 42, qui ont déjà permis d’accompagner 35 associations et de former 57 participants. À cette occasion, la Fondation Free rappelle la philosophie qui guide son action depuis vingt ans : « les grandes transformations technologiques n’ont de sens que lorsqu’elles permettent d’élargir le champ des possibles pour tous. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox