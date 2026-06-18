Free Pro lance enfin l’eSIM sur ses forfaits mobiles 5G+ et Max pour les nouveaux et anciens clients

Les professionnels équipés d’un smartphone compatible peuvent désormais choisir l’eSIM chez Free Pro. Une évolution attendue qui simplifie l’activation des lignes et la gestion des forfaits pour les TPE et PME.

Free Pro enrichit son offre mobile avec le lancement de l’eSIM pour ses forfaits Free Pro 5G+ et Free Pro Max data illimitée . Les entreprises clientes peuvent désormais utiliser une carte SIM dématérialisée sur les smartphones compatibles, sans coût supplémentaire, nous apprend la filiale B2B d’Iliad.

Attendue depuis 2022. l’eSIM Pro offre les mêmes services qu’une carte SIM physique, avec l’avantage d’une activation rapide et sans manipulation matérielle. Les clients déjà abonnés à un forfait Free Pro 5G+ ou Free Pro Max peuvent effectuer la migration directement depuis leur Espace Client. Il suffit de sélectionner la ligne concernée, de lancer un remplacement de carte SIM puis de choisir l’option eSIM. L’activation se fait en quelques instants et gratuitement. Pour les nouveaux clients, le choix entre une carte SIM classique et une eSIM est désormais proposé dès l’activation du forfait mobile.

Avec cette nouveauté, Free Pro rejoint les autres opérateurs professionnels en proposant une solution particulièrement pratique pour les dirigeants de TPE et PME, les collaborateurs équipés de smartphones compatibles ou encore les utilisateurs souhaitant profiter du double SIM sans avoir à manipuler de carte physique. Les nouveaux clients se voient toujours facturer en revanche 10 euros de frais d’accès au service pour chaque forfait souscrit.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox