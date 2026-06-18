Free Mobile affine sa carte réseau pour mieux refléter la réalité du terrain

Vous allez avoir une idée beaucoup plus claire de la qualité de votre réseau Free Mobile près de chez vous grâce à une nouvelle présentation enrichie de sa carte de couverture.

Êtes-vous vraiment bien couvert en 4G/5G, en appels et en SMS chez Free Mobile ? L’opérateur améliore sa carte de couverture officielle avec un nouvel encart explicatif qui détaille plus finement ce que signifie chaque niveau de service, afin de mieux refléter les usages réels possibles selon les zones. Jusqu’ici, la carte reposait principalement sur quelques codes couleur correspondant aux grandes technologies (5G+, 5G, 4G/4G+ et 3G). Après avoir ajouté des nuances plus précises qui permettent de comprendre non seulement la technologie disponible, l’opérateur a également ajouté un encart présentant la qualité effective de service attendue.

Cliquez sur l’image pour accéder à la carte de couverture de l’opérateur

Une lecture plus concrète de la couverture mobile

Pour la carte de couverture Internet mobile, quatre niveaux sont désormais clairement définis :

Très Bonne Couverture

Vous devriez pouvoir échanger des données mobiles à l’extérieur des bâtiments et, dans la plupart des cas, à l’intérieur des bâtiments.

Vous devriez pouvoir échanger des données mobiles à l’extérieur des bâtiments et, dans la plupart des cas, à l’intérieur des bâtiments. Bonne Couverture

Vous devriez pouvoir échanger des données mobiles à l’extérieur des bâtiments dans la plupart des cas, et dans certains cas, à l’intérieur des bâtiments.

Vous devriez pouvoir échanger des données mobiles à l’extérieur des bâtiments dans la plupart des cas, et dans certains cas, à l’intérieur des bâtiments. Couverture Limitée

Vous devriez pouvoir échanger des données mobiles à l’extérieur des bâtiments dans la plupart des cas, mais probablement pas à l’intérieur des bâtiments.

Vous devriez pouvoir échanger des données mobiles à l’extérieur des bâtiments dans la plupart des cas, mais probablement pas à l’intérieur des bâtiments. Non couvert

Improbable de pouvoir échanger des données mobiles, que cela soit à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments.

Cette nouvelle explication permet de mieux anticiper l’expérience utilisateur, notamment dans les zones rurales ou les intérieurs de bâtiments où la réception peut fortement varier.

Une grille équivalente pour la Voix et les SMS

Free Mobile applique la même logique pour la carte dédiée aux appels et aux SMS, avec des descriptions adaptées aux usages de communication classique :

Très Bonne Couverture

Vous devriez pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l’extérieur des bâtiments et, dans la plupart des cas, à l’intérieur des bâtiments.

Vous devriez pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l’extérieur des bâtiments et, dans la plupart des cas, à l’intérieur des bâtiments. Bonne Couverture

Vous devriez pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l’extérieur des bâtiments dans la plupart des cas, et dans certains cas, à l’intérieur des bâtiments.

Vous devriez pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l’extérieur des bâtiments dans la plupart des cas, et dans certains cas, à l’intérieur des bâtiments. Couverture Limitée

Vous devriez pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l’extérieur des bâtiments dans la plupart des cas, mais probablement pas à l’intérieur des bâtiments.

Vous devriez pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l’extérieur des bâtiments dans la plupart des cas, mais probablement pas à l’intérieur des bâtiments. Non couvert

Improbable de pouvoir téléphoner et échanger des SMS, que cela soit à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments.

Cette harmonisation entre données mobiles et services voix/SMS permet de mieux comprendre les différences de qualité entre simple disponibilité du réseau et confort d’usage réel. Free Mobile rappelle cependant que ces cartes reposent sur des modélisations informatiques et non sur des mesures en temps réel. Les conditions peuvent donc varier selon de nombreux facteurs : relief, obstacles, météo, affluence ou encore évolution du réseau.

La lecture reste néanmoins facilitée par cette nouvelle présentation, qui permet de mieux distinguer les niveaux de performance attendus dans une zone donnée. En filigrane, l’opérateur cherche surtout à rendre sa carte plus intelligible pour les utilisateurs, en traduisant les sigles techniques en scénarios d’usage concrets. Une évolution qui rapproche un peu plus la couverture affichée de l’expérience réelle sur le terrain.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox