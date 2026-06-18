Amazon ajoute un nouveau service SVOD à son arsenal Prime Video

Amazon Channels accueille un nouveau service inattendu : place au théâtre avec Cyrano TV.

Amazon continue d’étoffer son offre de chaînes accessibles via Amazon Channels. La plateforme accueille désormais un nouveau service de streaming spécialisé, baptisé Cyrano TV, qui devient au passage la 62e offre SVOD disponible dans ce catalogue. Son positionnement est plus original que les habituels services cinéma ou séries : ici, place au spectacle vivant et au théâtre.

Le nouveau venu est proposé au tarif de 4,90 euros par mois et s’adresse avant tout aux amateurs de scène, de grands classiques et de captations théâtrales accessibles directement depuis leur téléviseur, smartphone ou navigateur.

Derrière cette offre se trouve Théâtral Magazine, qui édite le service, tandis que l’infrastructure technique de diffusion est assurée par VOD Factory, société spécialisée dans la création et l’exploitation de plateformes vidéo.

Avec cette nouvelle intégration, Amazon continue de multiplier les partenariats pour transformer Prime Video en véritable hub du divertissement. Ces derniers mois, la plateforme a déjà accueilli plusieurs services tiers, aussi bien dans le cinéma, les séries que dans le sport.Pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox