Free lance une offre spéciale fête de la musique avec une enceinte offerte

Pendant trois jours seulement, Free accompagne l’achat de certains smartphones Xiaomi dans certaines de ses boutiques avec un cadeau pensé pour la fête de la musique. Les clients repartent non seulement avec un nouveau mobile, mais aussi avec une enceinte portable offerte.

À l’occasion de la fête de la musique, Free lance une opération spéciale dans une sélection de boutiques partout en France. Du 18 au 20 juin 2026, les clients qui achètent un Xiaomi 17T ou un Xiaomi 17T Pro repartent avec une enceinte Xiaomi Sound Pocket offerte, dans la limite des stocks disponibles. L’offre est ouverte aussi bien aux abonnés Free Mobile qu’aux nouveaux clients et se déroule exclusivement dans 39 boutiques participantes.

Un smartphone… et une enceinte pour l’accompagner

L’idée est simple : profiter du week-end précédant le 21 juin pour associer smartphone et musique. Aucun coupon ni démarche particulière n’est demandé : l’enceinte est remise directement lors de l’achat du téléphone en magasin.

L’accessoire offert est la Xiaomi Sound Pocket, une enceinte Bluetooth compacte conçue pour être facilement transportée. Xiaomi annonce un format léger d’environ 200 grammes avec une boucle de transport intégrée.

Malgré son format réduit, elle embarque plusieurs fonctions devenues classiques sur ce type de produit : Bluetooth 5.4, jusqu’à 10 heures d’autonomie annoncée, une certification IP67 contre la poussière et les éclaboussures, ainsi qu’un mode permettant d’associer deux enceintes pour obtenir un son stéréo. L’opération concerne les deux nouveaux modèles de la gamme Xiaomi 17T proposés chez Free avec la formule de location sur 24 mois avec option d’achat.

Pour les nouveaux clients Free Mobile, le Xiaomi 17T 256 Go noir est affiché à 181 euro à l’achat puis 19,99 euros par mois, avec 88 euros d’option d’achat soit 749 euros au total. Free met en avant un avantage global de 180 euros d’offre de remboursement Flex.

De son côté, le Xiaomi 17T Pro 512 Go bleu, orienté davantage vers la photo avec le partenariat Leica, est proposé à 219 euros à l’achat puis 24,99 euros par mois avec 100 euros d’option d’achat soit 919 euros au total après remboursement. Ce modèle cumule une remise immédiate de 80€, une ODR de 120€ ainsi qu’un bonus reprise de 100€ sur l’ancien smartphone.

Les boutiques concernées

L’opération est disponible dans 39 boutiques Free réparties dans toute la France, notamment Paris République, Marseille La Valentine, Toulouse Portet, Nantes Atlantis, Rouen, Lyon Beynost, Vannes, Dunkerque, Aéroville ou encore Valence. Voici la liste complète :

Paris République

Rosny 2

Marseille La Valentine

Noyelles

Toulouse Portet

Angers Anjou

Le Mans St Aubin

Qwartz

Montesson

Marseille TDP

Colmar Houssen

Plaisir

Mâcon

Caen Mondeville

Toulouse Gramont

Perpignan Claira

Rouen

Puget sur Agens

Beauvais Lens Liévin

Pau Lescar

Clermont Aubière

Nancy Houdemont

Roncq

Villebon sur Yvette

Anglet BAB2

Charleville Mézières

Vannes

Cherbourg

Lyon Beynost

Saint Dizier

Saintes

Salon de Provence

Aéroville

Dunkerque

Saint Brieuc

Nantes Atlantis

Paris Italie 2

Valence

Comme souvent pour ce type d’offre, les stocks d’enceintes sont limités. Les mobiles concernés doivent également être disponibles dans les coloris prévus par l’opération. Pour en profiter, il faudra donc passer en boutique avant le 20 juin au soir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox