Bonne surprise pour les abonnés Freebox Ultra, toute la Liga débarque sur Disney+ et c’est inclus

À partir du 15 août, les abonnés à Disney+ profiteront d’un nouvel avantage sans payer davantage avec l’accès à l’intégralité des matchs de LALIGA pendant trois saisons.

Disney+ enrichit considérablement son offre sportive en France. La plateforme du géant américain annonce ce 6 août la diffusion de l’ensemble des 380 rencontres de LALIGA à partir de la saison 2026/2027, qui débute le 15 août prochain. Les matchs seront proposés en direct sur ESPN sur Disney+, avec des commentaires en français, sans coût supplémentaire pour tous les abonnés au service. BeIN Sports perd ainsi les droits de diffusion de cette compétition qu’il détenait depuis 14 saisons. DAZN distribuera également LALIGA.

Une excellente nouvelle pour les abonnés Freebox Ultra, qui bénéficient déjà de Disney+ inclus dans leur abonnement. Ils pourront ainsi suivre l’intégralité du championnat espagnol sans avoir à souscrire une option ou un abonnement supplémentaire. Jusqu’à la fin de la saison 2028/2029, Disney+ diffusera chaque journée de championnat, avec des affiches prestigieuses comme El Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le derby madrilène ou encore le derby sévillan. Les supporters français pourront également suivre les performances de plusieurs internationaux tricolores évoluant en Espagne, à commencer par Kylian Mbappé. Au-delà des retransmissions en direct, ESPN promet une couverture éditoriale complète avec des analyses, des émissions dédiées et des résumés hebdomadaires afin d’accompagner les passionnés tout au long de la saison.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox