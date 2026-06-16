Free Mobile augmente le prix de son forfait 5 Go boosté

Free Mobile revoit une seconde fois à la hausse en 2026 fois le prix de l’option Booster 5 Go associée à son forfait 2€. Les nouveaux abonnés doivent débourser au total 7,99€/mois pour en profiter depuis le début du mois.

Nouvelle augmentation pour le forfait 2€ boosté de Free Mobile. Après être passé de 5,99€/mois à 6,99€/mois en janvier dernier, le tarif de l’offre comprenant le forfait 2€ et le Booster 5 Go a une nouvelle fois été revu à la hausse au début du mois de juin. Désormais, l’option Booster 5 Go est facturée 5,99€/mois, contre 4,99€/mois jusqu’à présent. Le prix total de l’offre atteint ainsi 7,99€/mois pour les nouveaux abonnés, comme le montre désormais le site de l’opérateur.

Cette option permet de transformer le forfait historique à 2€ en une offre plus généreuse comprenant 5 Go d’internet mobile en France métropolitaine au lieu de 50 Mo, les appels, SMS et MMS illimités au lieu de 2 heures d’appels, ainsi que 5 Go de data utilisables depuis l’Europe et les DOM avec les communications illimitées depuis ces destinations. Comme lors des précédentes évolutions tarifaires, cette hausse ne concerne que les nouveaux abonnés souscrivant à l’offre aujourd’hui. Les clients ayant déjà activé le Booster 5 Go conservent les conditions tarifaires en vigueur lors de leur souscription.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox