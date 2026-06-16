Déploiement fibre : l’Avicca alerte après un début d’année 2026 encore pire que prévu

Alors que le plan France Très Haut Débit devait théoriquement approcher de son achèvement, les derniers chiffres publiés par l’Arcep montrent au contraire un nouveau ralentissement des déploiements. Pour l’Avicca, qui représente les collectivités engagées dans le numérique, le premier trimestre 2026 marque même une nouvelle dégradation du rythme de raccordement à la fibre.

346 494. C’est le nombre de nouveaux locaux rendus raccordables au FttH au premier trimestre 2026 selon les statistiques de l’Arcep. Un chiffre particulièrement faible qui inquiète l’Avicca, alors que le dernier trimestre 2025 avait déjà été considéré comme décevant.

Dans son analyse publiée ce 11 juin, l’association souligne que le début d’année 2026 fait encore moins bien que la fin de l’année précédente. Pour retrouver un volume de déploiement comparable, il faudrait remonter à… 2015.

Un constat d’autant plus marquant que les objectifs initiaux prévoyaient une fin quasi complète des déploiements à l’horizon fin 2025. L’Avicca rappelle notamment que les opérateurs privés avaient initialement annoncé un achèvement de leurs zones dès… 2020.

Malgré cette progression ralentie, le travail restant reste conséquent. Selon les données citées par l’association, il reste encore 2,23 millions de locaux à rendre raccordables à la fibre en France. De quoi repousser encore l’horizon d’achèvement complet du plan France THD.

Du côté des zones d’initiative privée, l’Avicca note malgré tout quelques avancées sur la complétude des réseaux. Certaines zones franchissent progressivement le seuil symbolique des 99 % de couverture FttH. Les Côtes-d’Armor, la Corse-du-Sud, l’Ille-et-Vilaine et l’Indre-et-Loire rejoignent ainsi les territoires déjà proches d’une couverture totale.

Mais l’association souligne que plusieurs départements restent toujours en retard, notamment les Bouches-du-Rhône, le Gard, la Haute-Loire, la Meurthe-et-Moselle, l’Orne, les Hautes-Pyrénées, le Vaucluse ou encore le Territoire de Belfort.

Dans les réseaux d’initiative publique (RIP), le tableau apparaît un peu plus positif. Trois nouveaux territoires dépassent désormais les 95 % de locaux raccordables : l’Ain, les Landes et la Manche. La Côte-d’Or et le Vaucluse franchissent quant à eux le seuil des 99 %.

L’Avicca observe également que plusieurs territoires continuent de déployer à un rythme soutenu. La Bretagne reste l’un des moteurs du secteur avec une progression de 7 % dans le Finistère et de 6 % dans les Côtes-d’Armor et l’Ille-et-Vilaine sur un an. L’Ardèche et la Drôme affichent également une dynamique jugée encourageante.

Mais pour l’association, ces exceptions ne suffisent pas à masquer la tendance générale. En dehors de quelques territoires particulièrement avancés, le rythme actuel des raccordements apparaît trop faible pour espérer finaliser l’ensemble des réseaux publics d’ici fin 2026.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox