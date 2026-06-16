Free vous fait gagner des places pour une soirée unique avec avant-première HBO Max et match des Bleus

Free vous invite à une soirée unique autour de House of the Dragon à Paris mais seuls les gagnants à ce jeu concours pourront en profiter.

À l’occasion du lancement de la saison 3 de House of the Dragon, HBO Max organise le 22 juin prochain à Paris une soirée immersive baptisée « La Flamme Zone ». Une watch-party exceptionnelle à laquelle certains internautes pourront assister grâce à un jeu concours.

Les participants seront plongés dans l’univers de la célèbre série avec des animations, un décor inspiré de Westeros, un buffet et plusieurs surprises tout au long de la soirée. Point d’orgue de l’événement : la diffusion en avant-première sur grand écran du premier épisode de la nouvelle saison. Et la fête ne s’arrêtera pas là. Après les dragons et les Targaryen, place au football puisque le match de Coupe du monde 2026 entre la France et l’Irak sera également retransmis sur écran géant dans la foulée. Pour tenter de remporter deux places, il suffit de participer au jeu concours mis en ligne par Free jusqu’au jeudi 18 juin à midi. Les gagnants seront contactés dans la journée. La saison 3 de House of the Dragon sera quant à elle lancée le 22 juin sur HBO Max. Elle comptera huit épisodes diffusés chaque semaine jusqu’au 10 août.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox