Bouygues Telecom enrichit ses offres box+mobile avec une nouvelle fonctionnalité pour encadrer les réseaux sociaux et le temps d’écran

Bouygues Telecom veut simplifier le contrôle parental. L’opérateur annonce le lancement de Mode Enfant, une nouvelle solution intégrée directement à son application mobile pour aider les parents à encadrer les usages numériques de leurs enfants, avec un premier niveau inclus pour les abonnés BiG.

Après avoir lancé sa Kids Watch l’an dernier, Bouygues Telecom poursuit son offensive sur le terrain de la parentalité numérique. L’opérateur vient d’annoncer Mode Enfant, présenté comme la première solution de contrôle parental directement intégrée à l’application d’un opérateur et pensée pour fonctionner quel que soit le smartphone utilisé par les parents ou les enfants.

L’objectif affiché est de rendre le contrôle parental plus simple à mettre en place au quotidien, sans multiplier les applications, les comptes ou les réglages complexes. Le service sera commercialisé à partir du 22 juin 2026 dans les boutiques Bouygues Telecom.

Bouygues Telecom s’appuie sur plusieurs études pour justifier ce lancement. Selon l’Observatoire de l’enfance et du numérique de l’UNICEF France, 63 % des parents fixent eux-mêmes des règles d’usage du smartphone. Pourtant, seuls 23 % des foyers utilisent aujourd’hui des outils de contrôle parental, d’après une étude Ipsos « Parents, Enfants & Numérique 2024 ». La CNIL relevait également en 2025 que ces solutions restent peu adoptées, notamment parce qu’elles sont souvent perçues comme trop techniques ou difficiles à configurer.

Avec Mode Enfant, Bouygues Telecom veut proposer une approche plus accessible : les parents pilotent l’ensemble depuis l’application Bouygues Telecom, sans installer d’application supplémentaire sur leur propre appareil, sans créer de compte mail pour l’enfant et sans avoir besoin d’enregistrer un moyen de paiement. Autre particularité mise en avant : le service fonctionne sur smartphone, tablette ou ordinateur, en Wi-Fi comme sur réseau mobile, sous iOS ou Android, indépendamment de l’opérateur utilisé. Le nouveau dispositif sera proposé sous deux formules.

Les abonnés BiG bénéficieront gratuitement d’un premier niveau incluant :

le suivi du temps d’écran en temps réel sur les appareils de l’enfant ;

le suivi des applications et réseaux sociaux utilisés ;

le filtrage automatique des sites inappropriés ;

une recherche sécurisée sur les principaux moteurs ;

la géolocalisation de l’appareil.

Bouygues Telecom ajoute ensuite une formule payante baptisée Mode Enfant Avancé, facturée 4,99 euros par mois pour l’ensemble du foyer.

Cette version ajoute plusieurs outils plus poussés :

le blocage des réseaux sociaux, jeux ou applications selon des horaires définis

une fonction de coupure immédiate d’internet

des limites quotidiennes de temps d’écran

des routines automatiques de déconnexion.

L’opérateur met notamment en avant les enjeux liés au sommeil des plus jeunes, alors que plusieurs études récentes soulignent l’usage fréquent du smartphone dans la chambre après l’heure du coucher. « Chez Bouygues Telecom, nous sommes fiers de lancer Mode Enfant, une solution innovante et simple pour accompagner les familles et aider les parents à encadrer sereinement les usages numériques de leurs enfants. Notre ambition est de faire du contrôle parental un jeu d’enfant ! », explique Benoît Torloting, directeur général de Bouygues Telecom.

Pour accompagner le lancement, Bouygues Telecom prévoit également une aide à l’installation directement en boutique pour les parents qui souhaitent être guidés dans la configuration du service. D’autres opérateurs, comme Free, ont également mis en place des solutions de contrôle parental, avec certaines fonctionnalités comme le filtrage automatique des sites inappropriés par exemple, mais cette alternative entend être la première proposée par un opérateur qui soit si complète.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox