Le saviez-vous : les abonnés Free Mobile peuvent bloquer en quelques secondes la plupart des appels de démarchage grâce à cette astuce

Recevoir plusieurs appels commerciaux par semaine est devenu une habitude pour de nombreux Français. Pourtant, les abonnés Free Mobile disposent d’un outil peu connu qui permet de filtrer automatiquement la majorité des numéros utilisés légalement pour le démarchage téléphonique, sans avoir à les bloquer un par un.

Depuis 2023, la réglementation impose aux professionnels du démarchage d’utiliser des plages de numéros spécifiques. Ces appels proviennent ainsi de numéros commençant par certains préfixes bien identifiés, comme 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 ou encore 0949. En théorie, toute entreprise effectuant du démarchage commercial doit respecter cette règle. C’est là qu’intervient une astuce mise au point par le Freenaute Jean-Yves Stervinou. Celui-ci a développé un marque-page capable de créer automatiquement dans l’espace abonné Free Mobile l’ensemble des règles de filtrage correspondant à ces préfixes réglementaires.

Concrètement, il suffit d’activer le service « Filtres Appels & SMS/MMS » dans l’Espace Abonné Free Mobile, puis d’utiliser ce marque-page. En quelques secondes, plusieurs dizaines de règles sont générées automatiquement. Les appels provenant de ces numéros sont alors redirigés vers la messagerie, sans faire sonner le téléphone. La capture ci-dessous illustre le résultat obtenu : chaque préfixe de démarchage fait l’objet d’une règle dédiée active 24h/24 et 7j/7, permettant un filtrage permanent des appels concernés.

Cette méthode présente l’avantage d’éviter de devoir saisir manuellement chaque préfixe ou de bloquer individuellement les numéros après chaque appel reçu. Une fois les règles créées, le filtrage fonctionne de manière autonome. Attention toutefois, cette solution n’est pas infaillible. Certains acteurs peu scrupuleux continuent d’utiliser des numéros qui ne respectent pas la réglementation ou passent par des plateformes étrangères. Ces appels pourront donc continuer à parvenir jusqu’aux abonnés. En revanche, elle permet d’éliminer une grande partie du démarchage téléphonique effectué dans le cadre légal. Pour les abonnés Free Mobile régulièrement sollicités par des commerciaux, il s’agit sans doute de l’une des fonctionnalités les plus utiles et pourtant les plus méconnues proposées par l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox