Abonnés Freebox et Free Mobile : vous pouvez dès maintenant profiter de YouTube Premium à prix réduit, voici comment

YouTube sans pub à prix réduit, c’est possible avec Free, voici comment en profiter.

Les abonnés Freebox et Free Mobile peuvent désormais activer la nouvelle offre YouTube Premium proposée par Free. Jusqu’au 30 septembre 2026, ils peuvent bénéficier d’un mois offert, puis de l’abonnement facturé 9,99 €/mois au lieu de 12,99 €, avec un paiement directement intégré à la facture Free. Avec cette nouvelle offre, les abonnés Freebox et Free Mobile peuvent ainsi profiter de YouTube Premium (vidéos sans publicité, lecture en arrière-plan, téléchargements hors connexion) ainsi que de YouTube Music Premium, tout en bénéficiant d’un tarif préférentiel réservé aux clients de l’opérateur. Voici comment en profiter.

L’offre est désormais disponible dans les Espaces Abonnés Free. Côté Freebox, retrouvez la section dédiée dans la section TV. Les abonnés Free Mobile peuvent la retrouver quant à eux dans la rubrique « Mes options » de leur Espace Abonné.

Pour activer l’offre, il suffit de se rendre sur la page dédiée puis de cliquer sur le bouton d’activation. Une pop-up apparaît alors.

Il est ensuite demandé de lier le compte Google sur lequel vous souhaitez bénéficier de YouTube Premium. Choisissez un des comptes déjà enregistré sur votre navigateur, ou créez-en un dédié si vous le souhaitez. D’après nos constatations, l’activation est quasi immédiate et l’abonnement est utilisable dans la foulée, sans délai particulier.

L’offre est également réservée aux nouveaux abonnés , ainsi qu’aux personnes ayant résilié l’un de ces abonnements : YouTube Premium, YouTube Music Premium ou YouTube Premium Lite depuis au moins six mois. Enfin, une seule offre découverte est autorisée tous les 12 mois. Une fois la période d’essai terminée, l’abonnement bascule automatiquement sur le tarif préférentiel de 9,99 €/mois, au lieu de 12,99 €/mois, tant que l’offre est conservée.

Son règlement est directement intégré à la facture Free, ce qui évite d’avoir un paiement séparé auprès de Google. A noter d’ailleurs, l’offre étant sans engagement, vous pouvez la résilier à tout moment, y compris avant la fin du mois gratuit.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox