Disney+ propose ses meilleures offres pour l’été avec des réductions sur tous les abonnements

Bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent découvrir ou retrouver Disney+ à moindre coût. La plateforme de streaming lance une opération promotionnelle sur l’ensemble de ses abonnements, avec des réductions allant jusqu’à 5 € par mois pendant trois mois. L’offre est disponible jusqu’au 27 juillet 2026 et reste sans engagement.

La plateforme de streaming continue de lancer des offres promotionnelles. Après avoir baissé ses prix pour une durée limitée de six mois, retour sur la formule de trois mois de promotions plus agressives. Que vous optiez pour l’offre avec publicité, la formule standard sans publicité ou l’abonnement Premium en 4K, chacune bénéficie d’une baisse de prix pendant les trois premiers mois.

Voici les tarifs proposés durant cette opération :

Offre Prix promotionnel Prix habituel Standard avec publicité 4,99 €/mois 6,99 €/mois Standard sans publicité 7,99 €/mois 10,99 €/mois Premium (4K) 10,99 €/mois 15,99 €/mois

À l’issue des trois mois, l’abonnement repasse automatiquement à son tarif habituel. L’offre reste toutefois sans engagement et peut être résiliée à tout moment.

Trois formules selon vos besoins

L’offre Standard avec publicité constitue la formule la plus accessible. Elle permet de regarder les contenus en Full HD (1080p) sur deux écrans simultanément, avec l’affichage de publicités pendant le visionnage.

La formule Standard sans publicité conserve la même qualité vidéo et le même nombre d’écrans simultanés, mais supprime les interruptions publicitaires. Elle ajoute également la possibilité de télécharger des contenus sur plusieurs appareils pour les regarder hors connexion.

Enfin, l’offre Premium s’adresse aux utilisateurs équipés d’un téléviseur compatible. Elle donne accès aux contenus en 4K Ultra HD, au Dolby Atmos lorsqu’il est disponible et autorise la lecture sur quatre écrans simultanément, un avantage appréciable pour les familles. Si Disney+ est avant tout connu pour les grands classiques d’animation de Disney, la plateforme a considérablement enrichi son catalogue depuis son lancement.

Les abonnés retrouvent notamment l’ensemble des univers Marvel, Star Wars, Pixar ainsi que de nombreuses productions originales exclusives. a plateforme propose également les documentaires National Geographic, tandis que les contenus issus de Hulu viennent renforcer l’offre avec des séries et films destinés à un public plus adulte. Depuis l’intégration progressive d’ESPN, Disney+ diffuse aussi plusieurs documentaires sportifs, dont la célèbre collection 30 for 30, ainsi que certaines compétitions universitaires américaines.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox