Malgré le feu vert donné, la fusion Warner Bros et Paramount se heurte à un nouvel obstacle

Alors que le rachat de Warner Bros Discovery par Paramount Skydance semblait avoir franchi une étape décisive avec l’accord du ministère américain de la Justice, le projet est loin d’être définitivement bouclé. Après une offensive judiciaire menée par plusieurs États américains, c’est désormais le puissant syndicat des scénaristes américains qui tente de faire échouer l’opération.

La méga-fusion à près de 110 milliards de dollars continue de susciter une vive opposition à Hollywood. Le Writers Guild of America (WGA), le syndicat représentant les scénaristes américains, a déposé une plainte en justice pour tenter de bloquer le rapprochement entre Warner Bros Discovery et Paramount Skydance. Cette nouvelle procédure intervient seulement un jour après une autre action en justice engagée par la Californie et onze autres États américains, qui contestent eux aussi cette opération malgré le feu vert accordé par le ministère de la Justice.

Les scénaristes redoutent un géant trop puissant

Pour le WGA, cette fusion créerait un acteur dominant dans l’industrie du divertissement. Si l’opération aboutit, le nouvel ensemble contrôlerait notamment Warner Bros, Paramount Pictures, les plateformes HBO Max et Paramount+, ainsi que les chaînes CNN et CBS News.

Le syndicat estime que ce nouveau groupe deviendrait le principal acheteur de programmes originaux aux États-Unis, lui donnant un pouvoir considérable sur les conditions de travail des scénaristes.

Selon Tom Fontana, président de la branche Est du WGA, cette concentration pourrait entraîner une baisse des rémunérations, moins d’opportunités pour les nouveaux auteurs, des suppressions de postes et une diminution du nombre de productions. « Cette fusion n’est pas inévitable et nous nous battons pour l’empêcher », affirme-t-il.

Au-delà des scénaristes, de nombreux professionnels du secteur redoutent une nouvelle vague de restructurations. L’industrie du divertissement a déjà connu plusieurs fusions majeures ces dernières années, souvent accompagnées de milliers de suppressions d’emplois. Les opposants craignent que ce nouveau rapprochement ne réduise encore davantage le nombre de studios capables de financer films et séries, avec un impact direct sur la diversité des œuvres produites. Plusieurs personnalités d’Hollywood ont d’ailleurs déjà publiquement exprimé leurs inquiétudes concernant cette opération.

Paramount défend un champion capable d’affronter Netflix

De son côté, Paramount Skydance défend une vision totalement différente. Le groupe estime que cette fusion est nécessaire pour faire émerger un acteur suffisamment solide face aux géants du streaming comme Netflix, Amazon ou Apple, dont la puissance financière ne cesse de croître.

Pour rassurer les autorités, Paramount s’est notamment engagé à produire au moins 30 films par an, avec une exploitation en salles d’au moins 45 jours avant leur arrivée sur les plateformes. Malgré l’approbation du ministère américain de la Justice, ces nouvelles procédures montrent que le dossier est encore loin d’être définitivement clos.

Entre les recours déposés par plusieurs États américains et la plainte des scénaristes, les tribunaux pourraient encore ralentir, voire remettre en cause, l’une des plus importantes opérations de concentration jamais envisagées dans l’industrie du divertissement. La bataille judiciaire ne fait donc que commencer, et l’avenir de ce futur géant hollywoodien reste plus incertain que jamais.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox