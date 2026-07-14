Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom : qui a le plus gagné ou perdu d’abonnés depuis le début de l’année ?

Orange reprend la tête sur le fixe, Bouygues Telecom conserve son avance sur le mobile, Free marque un coup d’arrêt complet tandis que SFR poursuit sa chute. Les résultats commerciaux des quatre opérateurs nationaux permettent désormais de dresser le classement des recrutements du 1er trimestre 2026.

Depuis le début de l’année, les performances commerciales des quatre grands opérateurs français dessinent un paysage très contrasté. Sur le 1er trimestre et en attendant la publication des chiffres pour le 1er semestre, Bouygues Telecom prend la première place sur le mobile avec 91 000 nouveaux abonnés, devant Orange qui en recrute 40 000. Plus surprenant, Free Mobile affiche un solde nul : l’opérateur ne gagne ni ne perd d’abonnés sur le trimestre. Une situation compliquée commercialement qui persiste. De son côté, SFR dont l’offre de rachat par ses 3 concurrents a été acceptée par Altice, continue de s’enfoncer avec 165 000 abonnés perdus.

Recrutements sur le mobile (ventes nettes)

Bouygues Telecom : +91 000

Orange : +40 000

Free Mobile : 0

SFR : -165 000

Orange à la première place sur le fixe, Free ne recrute plus

Sur le fixe, Orange signe le meilleur trimestre avec 54 000 nouveaux abonnés, devant Bouygues Telecom qui poursuit sa bonne dynamique avec 47 000 recrutements. Free, qui avait annoncé aucun recrutement en 2025 sur le segment, enregistre encore une fois un solde nul. En difficulté, SFR reste dans le rouge avec 46 000 clients perdus.

Recrutements sur le fixe (ventes nettes)

Orange : +54 000

Bouygues Telecom : +47 000

Free : 0

SFR : -46 000

Free attendu au tournant après le lancement de Free Max

Ces résultats confirment les difficultés commerciales de Free sur ce trimestre, avec zéro recrutement net aussi bien sur le mobile que sur le fixe tout comme au quatrième trimestre 2025. L’opérateur mise désormais sur son nouveau forfait Free Max, lancé fin mars avec data illimitée en 5G, pour relancer sa croissance. Les résultats du deuxième trimestre le 27 août, qui intégreront le premier trimestre plein de commercialisation de cette offre, permettront de mesurer si cette nouvelle stratégie a porté ses fruits. À l’inverse, Bouygues Telecom continue de démontrer sa solidité commerciale, notamment sur le mobile malgré un ralentissement sur le fixe tandis qu’Orange retrouve des couleurs sur les box. SFR, enfin, reste le grand perdant du trimestre avec 211 000 abonnés perdus au total sur les segments mobile et fixe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox