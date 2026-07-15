Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : un coup de boost du WiFi des Freebox, Free Mobile lance un nouvel illimité…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

13 juillet 2020 : le WiFi des Freebox considérablement amélioré

Comme promis lors du lancement de la Freebox Pop, Free déployait le 13 juillet 2020 une mise à jour pour les Freebox Server de Delta, Révolution, Pop, One et Mini 4K. Estampillée 4.2.0, cette mise à jour apporte notamment une grosse amélioration du Wifi, qui va presque doubler le débit et augmenter la portée, avec d’autres améliorations comme un QR Code pour se connecter au WiFi sur l’afficheur de la box et une refonte du contrôle parental.

13 juillet 2021 : Oqee débarque pour la première fois en mobilité sur iOS et sur l’Apple TV

Une nouvelle expérience TV directement dans votre smartphone. Pour la première fois le 13 juillet 2021, les abonnés Freebox Pop et Delta ont pu profiter de l’interface maison du Player Pop et de Freebox TV depuis leur iPhone, iPad et l’Apple TV. En effet, l’application Oqee a fait son apparition ce jour là sur l’App Store, Le Google Play Store a suivi ensuite. La disponibilité d’Oqee a bien évolué puisque désormais tous les abonnés Freebox ou Free Mobile et plus gobalement tout le monde, peuvent en profiter sur smartphones, tablettes, Apple TV, navigateur et TV connectées. Même son nom a changé, il s’agit désormais de Free TV.

13 juillet 2021 : Amazon dévoile le prix de son pass Ligue 1

Il était très attendu, le pass Ligue 1 lancé par Amazon après avoir récupéré les droits du championnat avait enfin un prix officiel ce 13 juillet 2021. 12.99€/mois pour visionner l’ensemble des matchs proposés par Amazon. Cette offre avait fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le milieu puisqu’il s’agissait du premier partenariat de la LFP avec un service de streaming majeur. Cependant, le pass Ligue 1 n’existe maintenant plus, remplacé par DAZN, qui a finalement aussi cessé l’aventure au profit d’une plateforme éditée directement par la LFP nommée Ligue 1+.

16 juillet 2020 : Prime Video sur la mini 4K, c’est fait

Un mois riche en nouveautés. Après avoir lancé la Freebox Pop début juillet 2020, Free a annoncé par la suite la disponibilité du service Amazon Prime dans l’offre Freebox Mini 4K, permettant à ses abonnés de profiter de milliers de films et séries avec Prime Video, de Prime Music et de la livraison rapide. Aujourd’hui, Amazon Prime est inclus dans l’offre Delta et Ultra et offert trois mois aux abonnés Freebox Ultra Essentiel et Pop. Pour les autres le tarif s’élève à 5,99€/mois avec les 30 premiers jours offerts.

17 juillet 2014 : Textotez sans limites depuis l’Europe avec Free Mobile

Voyage, voyage, plus loin… que les frontières françaises ! En effet, depuis le 17 juillet 2014, le forfait à 19.99€ propose les SMS illimités émis depuis la Zone Europe et les DOM. De quoi enrichir encore le forfait phare de Free. Voici ce que proposait le forfait à l’époque, qui a depuis bien évolué en termes de contenu mais pas au niveau du prix.

19 juillet 2005 : du neuf sur la TNT

Souvenez-vous d’une époque ancienne, où la TNT n’était pas encore déployée partout… C’était bien le cas le 19 juillet 2005, date à laquelle le CSA annonce avoir délivré les autorisations pour la diffusion de huit nouvelles chaînes. Ainsi furent autorisées à émettre quatre chaînes gratuites : BFM TV, Jeunesse TV, Europe 2 TV et I-Télé et quatre chaînes payantes : Canal J, Canal+ Cinéma/Sport et Planète. Pour les chaînes gratuites, la diffusion pouvait commencer dès le 1er septembre 2005, tandis que pour les chaînes payantes, un délai de 6 mois leur était accordé pour démarrer.

19 juillet 2017 : Bouygues Telecom lance son offre 4G fixe améliorée

Quelques mois après avoir lancé sa box 4G, l’opérateur annonce le 19 juillet 2017 le lancement d’une 4G Box améliorée à ses nouveaux clients, soit un nouveau matériel, toujours fourni par Huawei qui embarque notamment le wifi 802.11ac, plus puissant, pour un débit toujours plus élevé au sein du foyer et des usages toujours plus fluides. Le nombre d’appareils connectables simultanément est désormais de 64. Une annonce réalisée à un moment stratégique, puisque l’opérateur présentait alors des résultats plus que prometteurs pour son offre de 4G fixe.

19 juillet 2016 : SFR propose la box Plus

Toujours plus pour les abonnés SFR ! L’opérateur lançait ainsi il y a 10 ans sa box Plus, disponible pour tous les nouveaux abonnés fibre mais aussi en migration. En plus de son nouveau design, elle proposait ainsi un débit allant jusqu’à 1 Gbps, un WiFi plus puissant, le tout pour 5€ de location par mois, en plus des offres de SFR compatibles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox