Scaleway : la filiale cloud d’Iliad se démarque et décroche un contrat stratégique avec Airbus

Le fournisseur européen de cloud et d’IA souverains a été choisie par Airbus pour fournir une infrastructure de cloud souverain destinée à héberger certaines de ses applications critiques. Une victoire de poids pour la filiale d’Iliad sur le marché européen du cloud de confiance.

Scaleway franchit une nouvelle étape dans son développement et annonce ce 16 juillet avoir été sélectionnée par Airbus comme fournisseur de cloud souverain européen afin de renforcer les capacités cloud du géant de l’aéronautique et de la défense. Dans le cadre de ce contrat, Scaleway mettra à disposition une infrastructure cloud conçue pour moderniser certaines applications métiers d’Airbus au sein d’un environnement répondant à de fortes exigences de gouvernance, de résilience et de protection juridique, tout en intégrant des capacités dédiées aux usages de l’intelligence artificielle.

Selon Scaleway, Airbus a retenu son offre à l’issue d’un appel d’offres évaluant les capacités technologiques, l’excellence opérationnelle ainsi que les garanties de souveraineté juridique. L’industriel recherchait notamment un partenaire capable d’assurer un contrôle opérationnel européen et de protéger ses données sensibles des législations extraterritoriales. La plateforme fournie par Scaleway sera intégrée à l’écosystème multicloud d’Airbus et prendra en charge des applications critiques liées à la conception des aéronefs, à l’ingénierie, à la production industrielle et aux opérations de l’entreprise. L’objectif est de renforcer la protection de la propriété intellectuelle et des données industrielles tout en accompagnant la montée en puissance de l’intelligence artificielle dans les métiers du groupe.

Ce contrat avec Airbus confirme la dynamique de Scaleway sur le marché du cloud souverain européen. Ces derniers mois, la filiale d’Iliad a enchaîné plusieurs succès majeurs. Elle a notamment été retenue par la Commission européenne parmi les fournisseurs du marché de 180 millions d’euros consacré au cloud souverain des institutions européennes, puis choisie pour héberger le Health Data Hub, la plateforme française des données de santé. Parallèlement, Scaleway a multiplié les signatures avec de grands groupes français comme LVMH, MAIF, Ouest-France, ChapsVision, Odigo, Orasio et ADLIN Science, séduits par son infrastructure cloud européenne et ses capacités en intelligence artificielle. L’entreprise a également renforcé son offre avec des partenariats stratégiques dans l’IA, aux côtés de VSORA, ZML, GENCI et du CNRS, tout en accélérant dans le calcul haute performance avec le rachat de Qarnot et dans l’informatique quantique grâce à l’intégration des technologies de Quobly.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox