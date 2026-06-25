Scaleway (Iliad) signe plusieurs grands noms français et accélère sur le cloud, l’IA et le quantique

Le fournisseur européen de cloud et d’IA du groupe iliad annonce une série de nouveaux partenariats stratégiques avec de grands groupes, tout en renforçant son offensive dans l’intelligence artificielle et l’informatique quantique.

Scaleway poursuit sa montée en puissance auprès des grandes entreprises européennes. Le fournisseur de cloud et d’IA souverains du groupe iliad a annoncé récemment avoir été retenu par MAIF (assurance), LVMH (luxe), Ouest-France (médias) et ChapsVision (data intelligence), qui misent sur une infrastructure cloud européenne pour gagner en souveraineté, mieux maîtriser leurs coûts et accélérer leurs projets d’IA. D’autres acteurs rejoignent également cet écosystème, comme Odigo (relation client), Orasio (IA vidéo) et ADLIN Science (santé), engagée dans le projet du premier hôpital augmenté par l’IA en France.

“Ces partenariats démontrent que l’adoption du cloud européen est désormais un choix stratégique pour les entreprises soucieuses de maîtriser leurs données comme leurs coûts, de réduire leurs dépendances technologiques et d’accélérer leurs feuilles de route en matière d’innovation”, indique un communiqué. La filiale de la maison mère de Free dévoile aussi un partenariat avec VSORA (concepteur de processeurs IA), ZML (logiciels d’inférence IA) et la Région Île-de-France afin de proposer une offre européenne d’inférence IA basée sur le processeur français Jotunn8, en complément des solutions GPU actuelles.

Côté recherche, Scaleway met en avant aujourd’hui les premiers résultats de son partenariat avec GENCI (le Grand Équipement National de Calcul Intensif, qui coordonne les supercalculateurs publics français) et le CNRS, afin de faciliter le passage des projets d’IA de la recherche à leur déploiement en production. Une dizaine de projets ont déjà bénéficié de cette passerelle entre calcul public et cloud privé, dont Sillon, le modèle d’IA open source de la RATP. Entraîné sur les supercalculateurs de GENCI puis déployé sur l’infrastructure de Scaleway, il est conçu pour analyser les messages des voyageurs et détecter d’éventuels signes de détresse ou d’urgence. Enfin, Scaleway enrichit sa plateforme de cloud quantique avec Quobly, spécialiste français des processeurs quantiques. Son émulateur Alloy Pioneer est désormais disponible sur la plateforme Quantum as a Service, avant l’arrivée d’un ordinateur quantique physique d’ici fin 2026.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox