Freebox Connect se met à jour pour les abonnés Free qui l’ont encore

Freebox Connect n’est plus téléchargeable, mais elle n’est pas encore abandonnée : Free déploie une nouvelle mise à jour avec quelques correctifs pour les utilisateurs existants.

Alors que son arrêt progressif est déjà engagé depuis plusieurs mois, Freebox Connect reçoit une nouvelle mise à jour sur iPhone. Une évolution discrète, qui concerne uniquement les abonnés ayant déjà installé l’application avant son retrait des boutiques mobiles.

Selon les informations affichées dans cette nouvelle version, Free évoque simplement des améliorations mineures et des corrections de bugs sur iOS. Aucun changement majeur ni nouvelle fonctionnalité ne semble au programme, ce qui confirme la trajectoire prise par l’opérateur depuis le début de l’année : maintenir l’application le temps de la transition, sans réellement continuer son développement.

Car l’avenir de Freebox Connect est déjà scellé. Le 10 mars 2026, Free nous avait annoncé que son application dédiée à la gestion des Freebox était amenée à disparaître afin de regrouper toutes les fonctionnalités au sein d’une seule et même application. L’objectif affiché est de simplifier l’expérience en concentrant progressivement les usages dans l’application Free, historiquement dédiée à l’espace abonné Freebox et Free Mobile.

Une nouvelle étape a été franchie en mai 2026 avec le retrait complet de Freebox Connect de l’App Store et du Google Play Store. Depuis, les nouveaux utilisateurs ne peuvent plus télécharger l’application pour la première fois sur iPhone ou Android. En revanche, les abonnés qui l’avaient déjà installée peuvent toujours continuer à l’utiliser normalement.

Dans le même temps, Free a poursuivi le transfert des fonctions vers son application principale. Celle-ci permet désormais non seulement d’accéder à son espace abonné, mais aussi de piloter sa Freebox et son réseau domestique avec plusieurs outils déjà présents auparavant dans Freebox Connect, comme le contrôle parental, la gestion des équipements connectés, le partage du Wi-Fi via QR Code ou encore certaines fonctions de télécommande virtuelle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox