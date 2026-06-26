Votre Freebox souffre aussi de la canicule : nos meilleurs conseils pour éviter la surchauffe

La France traverse un épisode de canicule intense qui dure depuis déjà trop longtemps, avec de nombreux départements placés en vigilance rouge et Orange, les températures, très élevées, mettent aussi les équipements électroniques à rude épreuve. Comme un ordinateur, une Freebox peut souffrir de la chaleur. Quelques gestes simples permettent de limiter les risques de surchauffe, de ralentissements ou de coupures.

Les fortes chaleurs actuelles ne fatiguent pas seulement les organismes. Elles peuvent aussi perturber les équipements électroniques du quotidien, en particulier ceux qui fonctionnent 24h/24 comme les box internet. Server, Player, répéteur WiFi, boîtier TV : les Freebox dégagent naturellement de la chaleur et ont besoin d’un minimum de ventilation pour fonctionner correctement. Alors ejn période de canicule, surtout lorsque la température intérieure grimpe au-dessus de 28 ou 30 °C, une Freebox mal placée peut voir sa température augmenter fortement. Résultat possible : ventilateur plus bruyant, WiFi moins stable, lenteurs, redémarrages intempestifs ou services dégradés.

Les bons gestes pour éviter la surchauffe

Première règle : ne pas empiler les équipements. Évitez de poser le Player sur le Server, ou inversement. La chaleur s’accumule entre les deux boîtiers et l’aération devient beaucoup moins efficace. Il est également important de ne pas enfermer votre Freebox dans un meuble fermé, une niche étroite ou derrière une porte. Même si l’installation est plus esthétique, l’air chaud reste piégé autour de la box. Mieux vaut la placer dans un endroit dégagé, à l’air libre, loin d’une fenêtre exposée au soleil, d’un radiateur, d’une baie vitrée ou d’un autre appareil qui chauffe.

Autre réflexe utile : vérifier les grilles d’aération et retirer la poussière. Un simple coup de chiffon sec ou de bombe à air sec, sans liquide ni produit ménager, peut aider. Les aérations se trouvent notamment à l’arrière sur les Freebox Révolution et Pop, sur les côtés pour la Mini 4K, sur le bas de chaque côté du triangle pour la Freebox Delta, ou encore sous certains modèles. Vous pouvez aussi surélever légèrement votre Freebox à l’aide de petits patins ou de supports placés aux quatre coins. L’objectif est de laisser circuler l’air sous le boîtier. C’est simple, discret et souvent efficace.

Ventilateur, refroidisseur, support : les solutions d’appoint

En cas de forte chaleur dans le logement, il est possible d’utiliser un petit ventilateur orienté vers la Freebox, sans le coller directement au boîtier. Un refroidisseur pour ordinateur portable peut aussi faire l’affaire, à condition qu’il soit stable et que la box soit correctement positionnée. Attention toutefois aux mauvaises idées : ne placez jamais votre Freebox au réfrigérateur, près d’un pain de glace, sous un linge humide ou à proximité d’eau. L’humidité et la condensation peuvent être bien plus dangereuses que la chaleur pour les composants électroniques. Si vous utilisez plusieurs équipements autour de la box, comme un NAS, une console, un disque dur externe ou une multiprise très chargée, essayez de les espacer. Tous ces appareils dégagent de la chaleur et peuvent contribuer à créer une zone trop chaude.

Le Server n’est pas le seul concerné. Les Players TV, les boîtiers Android TV, les répéteurs WiFi ou les switches réseau peuvent également chauffer. Là aussi, évitez les meubles fermés, les empilements et les zones en plein soleil. Si vous ne regardez pas la télévision pendant plusieurs heures, vous pouvez mettre le Player en veille. En revanche, il est préférable d’éviter les coupures électriques répétées du Server, qui reste le cœur de la connexion internet, du WiFi, du téléphone et parfois de certains services domotiques.

Comment vérifier la température de votre Freebox

Free propose plusieurs moyens de surveiller la température de votre Freebox. Depuis Freebox OS, rendez-vous dans “État de la Freebox”, puis dans l’onglet “Courbes de température”. Vous pouvez y suivre l’évolution des températures internes et vérifier si vos mesures anti-surchauffe ont un effet. Ces informations sont également accessibles depuis l’application officielle Freebox, disponible sur mobile. Pratique pour jeter un œil rapidement à l’état du Server, notamment si vous constatez une instabilité inhabituelle de la connexion. Il n’existe pas un seuil unique valable pour tous les modèles, mais une hausse brutale ou une température durablement très élevée doit inciter à agir : mieux ventiler, déplacer la box, dépoussiérer les aérations ou réduire les sources de chaleur autour.

Quelques réflexes supplémentaires pendant la canicule

Fermez les volets ou rideaux en journée si la box est dans une pièce exposée. Aérez tôt le matin ou tard le soir, lorsque la température extérieure redescend. Si votre Freebox est installée dans une pièce très chaude, comme une mezzanine, des combles, un local technique ou près d’une baie vitrée, un déplacement temporaire peut être utile.

Enfin, en cas de dysfonctionnement, commencez par laisser la Freebox refroidir quelques minutes dans un endroit mieux ventilé avant de multiplier les redémarrages. Si les problèmes persistent malgré une température redevenue normale, il faudra alors envisager une autre cause et contacter l’assistance Free. Si vous avez vos propres astuces anti-surchauffe pour Freebox, n’hésitez pas à les partager avec les autres Freenautes dans les commentaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox