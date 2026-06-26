La TV sur smartphone sans data, ni carte SIM et WiFi devient réalité en France, mais comment ça marche ?

Trois mois après avoir annoncé le lancement opérationnel de la 5G Broadcast en 2026, TDF passe à l’action. L’opérateur de diffusion de la TNT vient de mettre en service une première zone de diffusion dans plusieurs agglomérations françaises afin de tester cette technologie en conditions réelles.

TDF franchit une nouvelle étape dans le développement de la 5G Broadcast, une technologie qui permet de recevoir les chaînes de télévision en direct sur un smartphone ou une tablette sans carte SIM, sans connexion Wi-Fi et sans consommer le moindre gigaoctet de son forfait mobile. Une première phase de déploiement présentée comme une expérimentation à grande échelle, couvre désormais plusieurs agglomérations, notamment Paris, Reims, Bourges et Le Havre. Pour cela, l’opérateur s’appuie sur plusieurs de ses principaux sites de diffusion, parmi lesquels la tour Eiffel, Meudon, Mantes-la-Jolie, Le Havre-Harfleur, Bourges-Neuvy et Reims-Hautvillers.

L’objectif est désormais de tester les usages en conditions réelles avant une montée en puissance progressive du réseau avec l’ambition de couvrir plus de 8 millions d’habitants, avant une montée en puissance progressive jusqu’à fin 2028 avec plus de 320 sites partout sur le territoire et plus de 40 millions de personnes qui seront couvertes. De nouvelles extensions sont déjà prévues d’ici la fin de l’année en Bretagne, dans l’Est de la France, autour de Lyon ainsi que dans le Sud-Ouest, avant une poursuite du déploiement en 2027 et 2028. Contrairement au streaming classique, la 5G Broadcast diffuse un unique flux reçu simultanément par un nombre illimité d’utilisateurs, à l’image de la TNT. Cette approche évite de saturer les réseaux mobiles lors des grands événements en direct tout en garantissant un accès gratuit aux chaînes sur les appareils compatibles :

“Avec la 5G Broadcast, les éditeurs disposent d’une nouvelle capacité de distribution adaptée aux usages mobiles. Son principe est simple, un même signal est diffusé une seule fois et reçu simultanément par tous, sans dépendre du nombre d’utilisateurs. Elle Broadcast permet d’étendre la portée de la télévision gratuite vers les écrans mobiles qui concentrent une part croissante des usages vidéo, tout en préservant les qualités qui font le succès de la diffusion hertzienne : simultanéité, qualité de service, accessibilité et robustesse. Cette technologie s’inscrit en complément des plateformes et des applications de streaming, sans s’y substituer. Elle apporte une brique supplémentaire, spécifiquement adaptée aux usages collectifs et aux audiences de masse, là où les réseaux connectés peuvent atteindre leurs limites”, indique TDF.

Mais ça marche comment ?

Concrètement, les chaînes ne seront pas reçues via une nouvelle application dédiée. Les flux 5G Broadcast seront intégrés directement aux applications des éditeurs (comme celles des groupes TV) ainsi qu’à celles des distributeurs audiovisuels qui souhaiteront les proposer. Dans un premier temps, seuls 8 à 10 services seront diffusés simultanément, en reprenant les chaînes déjà existantes. L’audience sera mesurée par Médiamétrie, comme c’est déjà le cas pour la consommation de télévision sur mobile hors domicile.

Comme annoncé en mars dernier, TDF ambitionne toujours un déploiement progressif à l’échelle nationale avec plusieurs centaines de sites dans les prochaines années, afin de faire de la 5G Broadcast un nouveau mode de réception de la télévision sur smartphone. Sur son site, TDF explique que cette technologie bénéficie d”’une compatibilité des smartphones sans “hardware” spécifique, dans la mesure où les puces(chipsets) les plus courantes l’implémentent déjà au même titre que le reste de la norme.

Elle fonctionne en bande UHF, c’est-à-dire sur les mêmes fréquences que celles de la TNT dont elle peut utiliser les infrastructures. Cette technologie est particulièrement adaptée aux situations d’usage en mobilité : “outdoor”, véhiculaires et “light indoor”. Par ailleurs, cette technologie de diffusion pourra facilement s’hybrider avec le streaming OTT (Over-The-Top) sur les réseaux WiFi et cellulaire (4G/5G) pour assurer une continuité de couverture en intérieur et enrichir l’offre de services à la demande.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox