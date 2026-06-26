Bouygues Telecom, Free et Orange : le rachat de SFR cache une autre facture d’au moins 6,5 milliards d’euros, l’intégration va coûter très cher

Le rachat de SFR ne coûtera pas seulement 20,35 milliards d’euros à Bouygues Telecom, Free et Orange. Les trois opérateurs devront également financer près de 6,5 milliards d’euros de coûts d’intégration sur plusieurs années pour absorber les actifs repris et unifier leurs réseaux et systèmes.

Au-delà des 20,35 milliards d’euros prévus pour le rachat de SFR par le consortium réunissant Bouygues Telecom, Free, Orange et leurs partenaires, les futurs acquéreurs devront également absorber des coûts d’intégration estimés à environ 6,5 milliards d’euros sur cinq ans, révèle Les Echos. Bouygues Telecom supporterait la plus grande partie de cet effort, avec entre 3,5 et 4 milliards d’euros, en raison de la reprise de SFR Business et d’une partie du réseau mobile. Il devra moderniser une partie des équipements, adapter ses infrastructures et ses systèmes informatiques, tout en harmonisant les technologies utilisées avec celles de SFR, qui reposent parfois sur des équipementiers différents comme Huawei et Nokia. L’opérateur devra également revoir certains contrats hérités de SFR.

De son côté, Free prévoirait environ 1,4 milliard d’euros de dépenses liées à l’intégration, tandis qu’Orange en assumerait près de 1,3 milliard. Ces investissements serviront notamment à harmoniser les réseaux, migrer les clients, intégrer les systèmes d’information, moderniser certaines infrastructures et unifier les outils techniques et commerciaux. Une enveloppe d’environ 1 milliard d’euros serait par ailleurs réservée aux dispositifs d’accompagnement des salariés concernés par les futures restructurations, qui ne pourront intervenir qu’après les engagements de maintien de l’emploi pris jusqu’en 2029. Ces coûts devrait être engagés sur une période de cinq ans à partir de fin 2027… seulement si tout se passe bien, faute de quoi la facture pourrait être encore plus salée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox