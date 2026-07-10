La filiale d’Iliad Scaleway annonce un nouveau rachat pour faire du calcul haute performance un atout énergétique

Le fournisseur européen de cloud et d’IA souverains acquiert Qarnot pour renforcer sa plateforme européenne Cloud & IA avec une technologie HPC bas carbone.

Scaleway annonce ce 10 juillet l’acquisition de Qarnot, spécialiste européen du calcul haute performance (HPC) pour l’ingénierie, la simulation et la recherche. Cette opération permet à la filiale du groupe iliad d’intégrer des capacités HPC à sa plateforme Cloud & IA, tout en renforçant son positionnement sur le cloud souverain européen. Le calcul haute performance est devenu un outil stratégique pour les industriels et les acteurs de la recherche, notamment dans l’aéronautique, l’automobile, l’énergie, les sciences de la vie ou encore la finance. Avec cette acquisition, Scaleway enrichit son offre et mise également sur une approche plus durable des infrastructures de calcul.

Qarnot apporte en particulier son expertise dans la valorisation de la chaleur fatale. Grâce à une technologie brevetée de refroidissement liquide direct, jusqu’à 95 % de la chaleur produite par ses serveurs HPC peut être récupérée puis réutilisée dans des réseaux de chauffage urbain, des sites industriels ou des équipements publics. « Le vrai défi aujourd’hui, ce n’est plus seulement de rendre le calcul plus efficace. C’est de faire en sorte que l’énergie que l’on consomme inévitablement serve deux fois. Demain, on ne choisira plus une plateforme cloud uniquement pour ses performances, mais pour la façon dont elle gère sa consommation d’énergie. L’expertise de Qarnot dans la récupération de la chaleur fatale nous permet de progresser vers cet objectif. », déclare Damien Lucas, CEO de Scaleway.

Les capacités HPC de Qarnot sont déjà utilisées par plusieurs entreprises européennes, dont MaiaSpace, Alpine Racing, Natixis et ATR Aircraft. Avec le soutien de Scaleway et du groupe iliad, elles seront désormais proposées à un plus grand nombre d’organisations développant des applications industrielles, scientifiques et d’intelligence artificielle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox