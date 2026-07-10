Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, aventures uniques en vue

Entre énigmes dans une usine secrète et aventure psychologique au fin fond de l’espace, la sélection de jeux PC de la semaine mise sur des expériences narratives aussi mystérieuses qu’originales.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de deux nouveaux titres à récupérer, tous deux sur GOG : un escape game où il faudra percer les secrets d’une étrange usine et une aventure spatiale mêlant réflexion, émotion et humour noir. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec Regular Factory (GOG). Dans cet escape game, vous incarnez un employé d’une mystérieuse usine dont le fonctionnement cache bien plus qu’il n’y paraît. En explorant les différentes salles, vous devrez résoudre des énigmes, déchiffrer des codes, trouver des objets cachés et rassembler des indices afin de découvrir le véritable objectif de cette étrange installation, le tout dans une ambiance aussi mystérieuse qu’oppressante.

Enchaînons avec Still There (GOG). Ce jeu d’aventure psychologique vous place dans un phare spatial isolé où la routine du gardien est bouleversée par la réception d’un mystérieux message radio.

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Au fil de l’aventure, vous devrez résoudre des énigmes techniques, interagir avec des intelligences artificielles au caractère bien trempé et explorer une histoire qui aborde le deuil avec une touche d’humour noir et une forte dimension narrative.

Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. Cette semaine, les deux jeux étant proposés via GOG, un code vous sera fourni pour les activer directement sur le launcher.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox