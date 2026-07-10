Xavier Niel frappe un grand coup et devient l’actionnaire de référence du géant Vodafone pour près de 6 milliards de dollars

Le véhicule d’investissement Vega du groupe familial de Xavier Niel rachète les 16,21 % détenus par l’opérateur émirati E& dans le géant britannique Vodafone.

Xavier Niel franchit une nouvelle étape dans sa stratégie autour de Vodafone. L’opérateur émirati E& Group a annoncé ce vendredi avoir conclu un accord pour céder l’intégralité de sa participation de 16,21 % dans l’opérateur britannique à Vega, un véhicule d’acquisition détenu à 100 % par le groupe familial de Xavier Niel. L’opération, valorisée à 5,95 milliards de dollars, n’est donc pas réalisée directement par Iliad.

Cette acquisition s’inscrit dans la continuité d’une stratégie engagée dès 2022. À l’époque, quelques mois après l’échec de l’offre d’Iliad visant à racheter les activités italiennes de Vodafone, Xavier Niel avait acquis, via Atlas Investment, une première participation d’environ 2,5 % dans le groupe britannique. Il présentait alors Vodafone comme une opportunité d’investissement attractive et affichait son intérêt pour les opérations de consolidation du secteur des télécoms ainsi que pour la valorisation des infrastructures de l’opérateur.

Avec le rachat de la participation d’E&, Xavier Niel change désormais de dimension. Une fois la transaction finalisée, il deviendra l’actionnaire de référence de Vodafone. Cette montée au capital est toutefois menée en dehors d’Iliad et ne remet pas en cause le périmètre du groupe français. De son côté, E& quittera totalement le capital de Vodafone. Le groupe émirati précise qu’il n’exercera plus aucune influence sur la gouvernance de l’opérateur britannique et que son représentant a déjà démissionné du conseil d’administration. Vodafone a également réagi à l’annonce en confirmant avoir pris acte de la cession de l’intégralité de la participation d’E& au profit de Vega. L’opérateur britannique précise que l’accord de gouvernance conclu avec E& en mai 2023 est désormais résilié. Conséquence directe, Hatem Dowidar, qui siégeait au conseil d’administration de Vodafone en qualité de représentant d’E&, a quitté ses fonctions avec effet immédiat.

Source : Reuters, Vodafone

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox