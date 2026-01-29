Amazon Prime Vidéo tente un coup sur YouTube en offrant sa série événement à tout le monde

Toute la saison 1 de Fallout est disponible gratuitement sur YouTube. Un joli appât pour attirer les utilisateurs vers Prime Video qui diffuse actuellement la saison 2.Amazon Prime Video rend gratuitement accessible l’intégralité de la saison 1 de Fallout sur sa chaîne YouTube officielle en France. Les huit épisodes de la série sont donc proposés sans abonnement, pour une durée limitée.

Cette diffusion gratuite prendra fin le 12 février à l’occasion de la diffusion de l’épisode final de la saison 2 sur la plateforme de la firme à Jeff Bezos. Passé cette date, la saison 1 quittera YouTube pour redevenir exclusive à Prime Video. Derrière ce geste en apparence généreux, la manœuvre est clairement promotionnelle : offrir une porte d’entrée à cette série événement alors que la saison 2 est actuellement en cours de diffusion sur Prime Video. Un accès libre, mais minuté.