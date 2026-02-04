France Télévisions annonce le lancement de sa nouvelle chaîne sportive

France.tv a désormais sa propre chaîne sportive accessible uniquement sur la plateforme du groupe.

France Télévisions lance ce 4 février 2026 sa nouvelle chaîne sportive numérique, France TV Sport, accessible directement sur la plateforme france.tv. Annoncée à l’automne 2025, cette chaîne voit le jour à quelques jours de l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina (6-22 février), qu’elle couvrira largement, avec une diffusion qui a démarré en début de semaine, mais un lancement officialisé ce matin.

Initialement pensée comme un canal dédié aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver, France TV Sport a vocation à s’inscrire dans la durée. Le groupe audiovisuel public vise 2 000 heures de sport en direct dès 2026, avec une présence confirmée au moins jusqu’aux Jeux olympiques d’hiver organisés dans les Alpes françaises en 2030.

Une chaîne numérique interactive

France TV Sport se distingue par son positionnement résolument numérique. Inspirée des plateformes de streaming comme Twitch, la chaîne proposera une forte interactivité, avec la possibilité pour les internautes d’échanger en direct via un live chat avec journalistes, consultants et animateurs pendant les compétitions. Depuis le début de la diffusion, on a d’ailleurs pu voir à quoi ressemblait le chat.

On peut également noter l’intégration sur la page de navigateur de la liste des médailles remportées durant la compétition avec une section qui devrait être mise à jour régulièrement juste en dessous du stream.

Pour l’heure, cependant, il s’agit avant tout de rediffusions, en attendant les direct concernant les épreuves sportives prévues. Au-delà des JO d’hiver, la chaîne continuera de diffuser les grands événements déjà présents sur les antennes de France Télévisions, comme Roland-Garros ou le Tour de France, tout en mettant en avant des disciplines moins médiatisées, telles que les Mondiaux de patinage artistique ou les championnats d’Europe de natation.

France Télévisions entend également renforcer la visibilité du sport français et du sport féminin. France TV Sport diffusera notamment les championnats de France féminins de basket-ball et de volley-ball, grâce à un partenariat avec la chaîne sport du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

