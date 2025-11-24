Le saviez-vous : Free propose son propre service WeTransfer gratuitement pour tout le monde et c’est super simple

Envoyer ses fichiers lourds rapidement, c’est facile et c’est possible chez Free.

Alors que certains services de transferts de fichiers comme WeTransfer imposent des limites assez restrictives dans leurs formules gratuites (pas plus de dix fichiers par mois… ), Free met toujours à disposition son service d’envoi de fichiers Free Transfert, accessible gratuitement à tous. Si la gratuité n’inclut pas l’illimité, les abonnés Free bénéficient en plus de Transfert Premium, une version étendue sans coût supplémentaire.

Free Transfert est un service proposé par l’opérateur pour partager des fichiers simplement, sans création de compte. Lancé en 2005 puis entièrement modernisé en 2021, il est ouvert à tous via une version gratuite et une version Premium réservée aux abonnés Free. Le service est disponible à cette adresse.

Version gratuite (ouverte à tous) :

Envoi de fichiers jusqu’à 10 Go par transfert .

. Validité des transferts : 7 jours .

. Jusqu’à 10 destinataires par envoi.

par envoi. Modes d’envoi disponibles : lien partageable ou e-mail.

Option de protection par mot de passe.

Version Premium (abonnés Free uniquement) :

Taille des fichiers : illimitée .

. Validité des transferts : jusqu’à 30 jours .

. Envoi vers 50 destinataires maximum .

. Toujours les mêmes options de partage et de sécurité.

L’utilisation du service est très intuitive : il suffit de déposer vos fichiers dans l’interface, de choisir le mode d’envoi (par e-mail ou via un lien) puis de définir la durée de validité du transfert, qui peut aller de 24 heures à 30 jours pour les utilisateurs de l’offre Premium. Vous pouvez également protéger vos fichiers avec un mot de passe si besoin. À noter que Free assure un stockage des données exclusivement en France, sans limite sur le nombre de transferts quotidiens. Pour profiter de l’offre Premium, il suffit de se connecter au site depuis votre connexion Freebox ou Free Mobile.

Free rappelle cependant qu’il est formellement interdit d’utiliser la plateforme pour échanger des contenus protégés de manière illégale ou pour toute activité liée au piratage. En cas de non-respect de la législation, des mesures peuvent être prises, allant de la suppression des fichiers à un bannissement de l’adresse IP utilisée.

