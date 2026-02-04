De nouvelles promos dans la boutique réservée aux abonnés Freebox, jusqu’à 200€ d’économies sur des Smart TV 4K

Les soldes continuent avec de nouvelles offres promotionnelles sur les téléviseurs 4K Samsung.

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox : Free propose actuellement des offres de remboursement allant jusqu’à 200 € sur une sélection de téléviseurs Samsung QLED 4K dans sa boutique en ligne. Ces offres permettent de s’équiper d’un grand écran à tarif réduit, tout en profitant du paiement en 30 fois sans frais. Valables jusqu’au 5 mars 2026, elles concernent plusieurs modèles de la gamme Q7FA mais aussi la TV The Frame, avec une ODR de 200€, avec la possibilité de régler à tout moment le reste à charge après l’achat.

TV QLED 55Q7FA (55 pouces): 50 € remboursés

TV QLED 65Q7FA (65 pouces): 50 € remboursés

TV QLED 75Q7FA (75 pouces): 100 € remboursés

TV QLED 85Q7FA (85 pouces) : 100 € remboursés

Ces modèles intègrent nativement l’application Free TV, qui donne accès aux chaînes incluses dans votre abonnement Freebox. Pour découvrir comment accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo détaillé. Vous pouvez y accéder directement depuis votre espace abonné Freebox : connectez-vous, cliquez sur “Télévision”, puis sur “Smart TV Samsung”.

Quelques conditions sont à respecter pour profiter de ces offres avantageuses. Tout d’abord, il est nécessaire de posséder une carte bancaire pour effectuer le premier paiement de votre commande, les mensualités étant ensuite prélevées directement sur votre facture Freebox. Il est également impossible de passer commande si vous avez des impayés chez Free, ce qui reste assez logique.

Enfin, une condition moins connue s’applique : il faut être abonné Freebox depuis au moins 14 mois consécutifs pour que la section Smart TV apparaisse dans votre espace abonné. Autrement dit, si vous venez de souscrire à une Freebox, vous devrez patienter un peu plus d’un an avant de pouvoir bénéficier de ces offres.

