Abonnés Freebox et Amazon Prime : 3 nouveaux jeux PC à découvrir gratuitement, entre angoisse et enquêtes, il y a du mystère au rendez-vous

Amazon Prime Gaming ajoute cette semaine trois nouveaux jeux à son offre : un dungeon crawler sombre et envoûtant, un thriller psychologique glaçant et un jeu d’enquête classique rempli de mystères. Trois expériences à récupérer gratuitement et à conserver indéfiniment.

Comme chaque semaine, Amazon continue d’enrichir son catalogue Prime Gaming, inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés Amazon Prime. Ces nouveaux titres resteront disponibles pendant au moins 33 jours, et une fois récupérés, ils demeureront jouables sans limite de temps. Pour rappel, Prime Gaming est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

Hellslave (GOG) vous entraîne dans un univers de dark fantasy apocalyptique, où l’humanité est au bord de l’extinction. Pour sauver le monde, vous devrez conclure un pacte avec le Diable et vénérer l’un des six démons disponibles. Dungeon crawler inspiré par la poésie et les grands classiques du genre, Hellslave offre une direction artistique unique, entièrement dessinée à la main.

Personnalisez votre personnage via un vaste arbre de compétences, libérez des pouvoirs démoniaques et explorez des dizaines de lieux lugubres allant des cryptes aux villages abandonnés ou des cimetières oubliés pour affronter des hordes de zombies, fantômes et démons. Grâce au mode New Game+, les joueurs peuvent redécouvrir l’enfer avec de nouveaux défis et des combinaisons de pouvoirs inédites.

True Fear: Forsaken Souls Part 2 (GOG) poursuit la trilogie horrifique saluée pour sa narration et son ambiance. Ce thriller psychologique mêle exploration, puzzles et scènes d’objets cachés dans une aventure à suspense où chaque détail compte.

Vous incarnez Holly, une jeune femme hantée par la disparition de sa sœur, plongée dans une quête ténébreuse entre rêves, souvenirs et réalité. L’intrigue s’intensifie dans ce deuxième volet, qui promet des rebondissements, un scénario dense et une atmosphère oppressante.

La version disponible via Prime Gaming inclut des bonus exclusifs, comme des fonds d’écran et des contenus supprimés, pour prolonger l’expérience au-delà du jeu principal.

Lost & Found Agency – CE (Legacy Games) vous invite à rejoindre une agence de détectives spécialisée dans les affaires paranormales. Recevez et accomplissez des missions pour retrouver des objets disparus, résoudre des énigmes et lever le voile sur des secrets enfouis. Entre lieux mystérieux, puzzles ingénieux et narration immersive, ce jeu d’objets cachés s’adresse aux amateurs d’enquêtes surnaturelles et de mystères à l’ancienne.

Pour récupérer Hellslave, True Fear: Forsaken Souls Part 2, rendez-vous sur Prime Gaming, copiez votre code depuis la page de chaque jeu, puis saisissez-le sur GOG. Pour Lost & Found Agency, il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox