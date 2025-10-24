La NBA débarque pour très longtemps sur Prime Video, Amazon annonce offrir 86 matchs à ses abonnés Prime et lance un pass complet

Amazon propose désormais NBA League Pass en abonnement directement dans Prime Video en France, à 19,99 €/mois avec 7 jours offerts. De quoi suivre plus de 1000 matchs sur la saison, en complément des 86 rencontres de saison régulière incluses pour les membres Prime.

Après avoir décroché l’année dernière un nouvel accord de diffusion avec la NBA, qui inclut la France de 2025 à 2036, Amazon lance aujourd’hui NBA League Pass dans l’Hexagone, une offre qui ouvre l’accès à plus de 1000 rencontres sur l’ensemble de la saison avec NBA TV disponible 24h/24 et 7j/7. Les abonnés profiteront d’un mode multi-matchs pour jongler entre plusieurs affiches en direct et d’une personnalisation par équipes favorites, avec alertes et recommandations. Autre atout pour les puristes : les retransmissions locales sont proposées, avec le choix des commentaires domicile ou extérieur, afin de retrouver l’ambiance et les analystes de chaque franchise.

86 matchs inclus pour les membres Prime

Selon un mail adressé par Amazon aux membres Prime, 86 matchs de saison régulière sont inclus d’office dans l’abonnement Prime, sans surcoût. Sur son site, le groupe précise : ” 86 matchs de la saison régulière seront disponibles, le coup d’envoi sera donné le week-end du 25-26 octobre 2025 avec un match événement : le prodige français Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs affronteront les Brooklyn Nets à 19h00 CET. Et ce n’est pas tout, les membres Prime en France pourront aussi profiter des matchs européens à Berlin et Londres les 15 et 18 janvier, où s’affronteront le Orlando Magic et les Memphis Grizzlies. Ils pourront suivre en exclusivité le tournoi NBA Play-In 2026, près de la moitié des matchs du premier et deuxième tour des Playoffs, ainsi qu’une finale de Conférence. Pour conclure cette saison inaugurale, Prime Video sera également le diffuseur exclusif des Finales NBA en juin 2026, une première pour les membres Prime en France.”

En souscrivant en plus au League Pass dans Prime Video, les fans basculent sur la couverture exhaustive de la saison, au-delà du simple rendez-vous hebdomadaire, avec 1000 rencontres tout au long de la saison, l’essentiel des affiches et des contenus live et à la demande. L’offre NBA League Pass via Prime Video est disponible dès maintenant au tarif de 19,99 €/mois, avec 7 jours d’essai offerts pour tester l’expérience avant de s’abonner. Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Delta.

