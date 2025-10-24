L’ANFR utilise l’IA et un nouvel outil pour prédire si la TNT va être perturbée par la météo

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a mis au point Propex, un outil inédit capable d’anticiper les perturbations météorologiques susceptibles de brouiller la réception de la TNT. Grâce à des données atmosphériques et à l’intelligence artificielle, cette solution permet désormais de prévoir les épisodes de « propagation exceptionnelle » avant qu’ils n’affectent les téléspectateurs.

Les conditions météorologiques peuvent parfois perturber la diffusion et la réception de la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Pour mieux anticiper ces désagréments, l’ANFR a mis au point un nouvel outil de prévision baptisé Propex, pour propagation exceptionnelle.

Lors de certaines situations atmosphériques particulières, le signal d’un émetteur lointain peut voyager bien au-delà de sa portée habituelle et interférer avec celui d’un émetteur plus proche. Cette superposition provoque alors des brouillages du signal TNT, entraînant des coupures ou des pertes de réception dans les foyers concernés.

Un outil prédictif conçu en interne

Pour anticiper ce type de perturbations, l’ANFR a donc développé Propex, une application interne capable de prédire l’apparition de ces phénomènes plusieurs heures à l’avance. L’outil s’appuie sur les données de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), actualisées quatre fois par jour. Ces données permettent d’analyser les gradients de co-indice de réfraction de l’atmosphère (dN/dz) afin d’évaluer le risque d’une propagation anormale, ensuite affiché sous forme d’alerte.

L’ANFR a également recours à l’intelligence artificielle, entraînée sur treize épisodes passés de propagations exceptionnelles. Bien que la base de données soit limitée, les résultats obtenus sont jugés prometteurs. Pour le moment, Propex ne couvre qu’environ un tiers de la France : l’ouest du pays, des Pyrénées jusqu’à la Manche, incluant la région parisienne. Ces zones sont particulièrement concernées car les variations de température au-dessus des étendues d’eau — notamment l’océan Atlantique, favorisent la survenue de propagations exceptionnelles.

Toujours en phase de développement, le projet évolue désormais grâce à l’intégration des données météorologiques de Météo France, plus adaptées au territoire national que celles issues des bases américaines. L’objectif de l’ANFR est clair : affiner la précision de Propex afin d’alerter au plus tôt les téléspectateurs et les techniciens en cas de risque de brouillage, et ainsi garantir la meilleure qualité possible du service TNT.

Source : Alloforfait

