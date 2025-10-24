Free TV vous fait gagner un cadeau avec HBO Max et Eurosport

Le service TV de Free, ex-Oqee, lance un jeu-concours : deux places pour la finale du Rolex Paris Masters sont à gagner.

Free TV s’associe à HBO Max et Eurosport pour faire plaisir aux fans de tennis. À l’occasion du Rolex Paris Masters, le trio lance un concours sur X permettant de remporter deux places pour la finale du tournoi prévue le 2 novembre prochain. Cette année les regards se porteront une nouvelle fois sur Carlos Alcaraz et Jannick Sinner, et la sensation du dernier Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot qui a obtenu une wild-card pour participer au tournoi parisien. Novak Djokovic a quant à lui déclaré forfait.

Pour participer, rien de plus simple : il suffit de suivre les comptes @FreeTV_fr et @HBOMaxFR, puis de retweeter le post du concours. Le tirage au sort aura lieu le 27 octobre.Diffusé sur Eurosport et disponible sur HBO Max avec option sport, le Rolex Paris Masters qui débutera le 28 octobre prochain, s’annonce comme l’un des rendez-vous phares de la fin de saison. Rappelons que Free offre actuellement automatiquement un an d’abonnement à Famille by Canal et Eurosport à certains abonnés fidèles.

🎁🎾 JEU CONCOURS – FINALE ROLEX PARIS MASTERS ! Eurosport, diffuseur du tournoi, vous offre 2 places pour la finale le 2 novembre prochain 😍 Pour participer :

1⃣ Follow @FreeTV_fr & @HBOMaxFR

2⃣ RT ce tweet 🗓️ Tirage au sort le 27 octobre#RolexParisMasters #JeuConcours pic.twitter.com/YtVINh1NYn — Free TV (@FreeTV_fr) October 22, 2025

