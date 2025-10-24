Amazon revoit complètement son service Luna, avec plus de 50 jeux sans console inclus pour les abonnés Prime

Luna revient de plus belle avec un très fort enrichissement de son catalogue, pour du cloud gaming offert aux abonnés Prime.

Amazon a dévoilé la nouvelle version de Luna, son service de jeu en ligne lancé en 2023, accessible à tous les titulaires d’un abonnement Prime. Cette refonte majeure renforce l’offre de cloud gaming du géant américain, qui permet de jouer instantanément, sans téléchargement ni console, à plus de 50 jeux depuis un simple appareil connecté. En cela, le service est différent de Prime Gaming, qui propose des jeux à télécharger et nécessitant donc un PC.

Une plateforme repensée et enrichie

Avec cette mise à jour, Luna introduit GameNight, une collection de 25 jeux multijoueurs locaux pensés pour des parties conviviales entre amis. Le principe est simple : en scannant un QR code affiché sur l’écran, le smartphone se transforme en manette tactile. Plus besoin de périphériques dédiés pour lancer une partie de Ticket to Ride, Exploding Kittens 2 ou Cluedo.

Le titre mis en avant de cette nouvelle version s’intitule Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg. Ce jeu d’improvisation, développé par Amazon et propulsé par l’intelligence artificielle, place le joueur dans la peau d’un accusé défendant des affaires improbables devant le juge… incarné par Snoop Dogg lui-même. Un concept décalé et humoristique, accessible à tous les abonnés Prime.

Au-delà de GameNight, les membres Prime peuvent accéder à une vaste sélection de titres récents et populaires, dont Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, Kingdom Come: Deliverance II ou encore TopSpin 2K25. Tous ces jeux sont disponibles instantanément depuis le cloud, sans aucune installation.

Luna est compatible avec de nombreux appareils : smartphones, tablettes, navigateurs web, Fire TV, ainsi que certaines télévisions connectées Samsung et LG. Une manette Bluetooth ou la Luna Controller suffit pour les jeux plus classiques. Amazon propose également un abonnement Luna Premium à 9,99 euros par mois. Cette offre, qui remplace l’ancien Luna+, donne accès à des titres supplémentaires tels que EA SPORTS FC 25, Star Wars Jedi: Survivor ou Batman: Arkham Knight. Pour rappel, Amazon Prime, qui intègre donc ce service est inclus avec les Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel, et disponible en option pour les autres via Amazon Prime (6,99 €/mois).

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox