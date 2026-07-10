« Freebox Connect prend bientôt sa retraite », Free annonce une mauvaise nouvelle aux abonnés qui l’utilisent encore

L’avenir de Freebox Connect ne fait désormais plus guère de doute. Les utilisateurs de l’application commencent à recevoir une notification les informant qu’elle va bientôt disparaître, tandis qu’un bandeau affiché directement dans l’application confirme que toutes les nouveautés seront désormais réservées à l’application Free.

Après avoir progressivement intégré les principales fonctionnalités de Freebox Connect dans son application Free, l’opérateur franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de simplification.

En effet, certains utilisateurs de Freebox Connect reçoivent une notification sans ambiguïté :

En appuyant sur cette notification, ils sont immédiatement redirigés vers l’application Free, qui devient désormais le point d’entrée privilégié pour gérer sa Freebox. Le même message apparaît désormais directement dans Freebox Connect.

À l’ouverture de l’application, un large bandeau rouge annonce en effet que “Freebox Connect prend bientôt sa retraite !” et précise que les nouvelles fonctionnalités sont désormais exclusivement disponibles dans l’application Free. Un bouton “J’y vais” permet là aussi de basculer directement vers cette dernière. Même si Freebox Connect reste encore utilisable pour le moment, le message ne laisse que peu de place au doute : l’application approche de sa fin de vie.

Cette évolution n’est pas vraiment une surprise. Free a enrichi en début d’année son application Free en y intégrant les fonctionnalités qui faisaient jusqu’ici la spécificité de Freebox Connect. Gestion du Wi-Fi, contrôle de la Freebox, diagnostic de la connexion ou encore accès aux équipements connectés sont désormais réunis au sein d’une seule et même application. Puis, le six juin, Freebox Connect a disparu de l’App Store et du Google Play Store, empêchant les nouveaux utilisateurs de la télécharger, tandis que seules les personnes l’ayant déjà installée peuvent encore l’utiliser. Mais une récente mise à jour corrective, publiée le 25 juin, laissait encore planer le doute… Ce n’est plus le cas.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox