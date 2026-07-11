Avec Free TV, les abonnés Freebox peuvent tester gratuitement 12 plateformes de streaming

Sooner, Shadowz, Insomnia, Explore… Les abonnés Freebox peuvent profiter directement sur Free TV de périodes d’essai gratuites sur 12 plateformes de streaming spécialisées. Une manière simple de découvrir de nouveaux contenus sans engagement.

En plus des offres promotionnelles ponctuelles sur les grands services de SVOD, Free propose toute l’année aux abonnés Freebox des périodes d’essai gratuites sur de nombreuses plateformes spécialisées accessibles directement depuis Free TV disponible sur de nombreux supports comme iOS, Android, TV connectées, web. Cinéma, documentaires, cuisine, fitness, nature ou encore mangas, il y en a pour tous les goûts. En parcourant la rubrique VOD de Free TV, les abonnés Freebox donc activer gratuitement plus de 10 plateformes pendant quelques jours avant de décider, ou non, de poursuivre leur abonnement.

Parmi les services actuellement proposés figurent notamment :

Sooner : 7 jours offerts

madelen (INA) : 7 jours offerts

Shadowz : 7 jours offerts

Insomnia : 7 jours offerts

Équilibre Fitness : 7 jours offerts

QueerScreen : 7 jours offerts

Kitchen Mania : 7 jours offerts

Society+ : 7 jours offerts

Explore : 7 jours offerts

Outbuster : 7 jours offerts

Zone300 : 7 jours offerts

Benshi : 30 jours offerts

Une fois la période d’essai terminée, l’abonnement devient payant uniquement si l’utilisateur choisit de le conserver. Les offres sont sans engagement et peuvent être résiliées depuis l’interface de gestion des abonnements de Free TV.

Des contenus pour tous les centres d’intérêt

Les amateurs de cinéma indépendant retrouveront par exemple Sooner, Shadowz, Outbuster ou encore Insomnia, tandis que madelen donne accès aux archives de l’INA. Les familles peuvent découvrir Benshi, spécialisé dans les films et programmes jeunesse, quand Kitchen Mania s’adresse aux passionnés de cuisine. Les adeptes de sport et de remise en forme peuvent tester Équilibre Fitness, alors que Explore, Zone300 ou Society+ misent respectivement sur le voyage, les activités de pleine nature et les documentaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox