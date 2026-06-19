Fini le smartphone au lycée ? Le gouvernement veut appliquer la mesure dès la rentrée

Le gouvernement veut étendre aux lycées les restrictions déjà appliquées au collège. Si le texte est définitivement adopté cet été, les élèves ne pourront plus utiliser leur téléphone portable dans les établissements dès le 1er septembre 2026, sauf exceptions prévues.

Après les collèges, le téléphone portable pourrait bientôt disparaître aussi des lycées. Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a annoncé ce 17 juin sur franceinfo que l’interdiction de l’utilisation du smartphone dans les lycées entrerait en vigueur dès le 1er septembre 2026, sous réserve de l’adoption définitive du texte actuellement en cours.

Le gouvernement souhaite accélérer sur ce dossier présenté comme un levier pour améliorer l’attention, le climat scolaire et réduire certaines formes de distraction liées aux écrans. Selon le ministre, la publication de la loi avant la rentrée apparaît aujourd’hui comme le scénario privilégié. « Il faut juste que la loi soit publiée dans l’été, ce qui sera a priori très probablement le cas au moins sur ce volet-là. Donc oui, 1ᵉʳ septembre, interdiction de l’utilisation du téléphone portable dans les lycées sauf dérogation particulière », a-t-il déclaré.

Une interdiction, mais avec des exceptions possibles

À ce stade, les modalités précises restent encore à détailler établissement par établissement.

Comme au collège, le principe serait une interdiction d’usage pendant le temps scolaire, avec des dérogations possibles dans certains cas particuliers : besoins pédagogiques, raisons médicales ou situations spécifiques définies localement. Le ministère prévoit également un accompagnement pour aider les lycées à appliquer cette nouvelle règle.

Édouard Geffray a indiqué vouloir transmettre prochainement des consignes aux chefs d’établissement afin de préparer la mise en œuvre dès la rentrée : « Ce sera 1ᵉʳ septembre parce que la loi sera très probablement publiée dans l’été. Je vais d’ailleurs envoyer prochainement un certain nombre d’éléments aux chefs d’établissement pour qu’ils puissent mettre ça en place. Je considère que c’est quelque chose qui est absolument majeur pour nos élèves. »

Cette proposition de loi ne concerne pas uniquement les smartphones au lycée. Elle contient aussi une mesure plus large visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Sur ce point en revanche, le calendrier reste plus incertain. Le gouvernement attend encore un retour de la Commission européenne avant de pouvoir avancer sur cette disposition. Si le calendrier est tenu, les lycéens français pourraient donc découvrir une rentrée 2026 avec un changement inédit : des téléphones présents dans les sacs… mais plus autorisés à être utilisés dans les établissements.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox