Bouygues Telecom alerte sur une arnaque en forte hausse : attention aux faux techniciens fibre

Des individus se font passer pour des techniciens fibre afin d’entrer chez leurs victimes. Bouygues Telecom rappelle les réflexes à adopter pour éviter le piège, quel que soit votre opérateur.

Un technicien fibre qui sonne à votre porte sans prévenir, prétend devoir vérifier votre installation ou évoque un problème urgent sur votre ligne ? Bouygues Telecom met en garde contre une arnaque qui se multiplie actuellement en France, avec une piqure de rappel. Si l’opérateur a choisi d’alerter ses abonnés, les conseils donnés concernent en réalité les clients de tous les opérateurs, qu’ils soient chez Bouygues Telecom, Free, Orange ou SFR.

Selon Bouygues Telecom, les escrocs utilisent souvent le même mode opératoire. Ils se présentent au domicile de leur cible en se faisant passer pour un technicien mandaté par un opérateur. Pour convaincre leur interlocuteur, ils arborent parfois un badge, une tenue professionnelle ou utilisent un discours très technique.

Plusieurs prétextes peuvent être avancés :

une vérification du débit Internet

un prétendu problème sur la ligne fibre

une mise à jour du réseau

une amélioration de l’installation

une nouvelle offre à présenter

L’objectif n’est pas toujours le même. Certains cherchent à soutirer des informations personnelles ou bancaires, tandis que d’autres profitent de leur présence dans le logement pour repérer les lieux ou dérober des objets de valeur.

Bouygues Telecom rappelle un point important : un technicien n’est normalement pas envoyé chez un client sans qu’un rendez-vous ait été fixé au préalable et confirmé. L’opérateur précise également que lorsqu’une intervention est réalisée par un partenaire technique, celle-ci intervient dans un cadre défini et après information du client.

Cette règle ne concerne pas uniquement Bouygues Telecom. De manière générale, les opérateurs préviennent leurs abonnés par SMS, e-mail ou appel lorsqu’une intervention à domicile est programmée. Une visite surprise doit donc immédiatement éveiller la méfiance.

L’un des arguments fréquemment utilisés par les fraudeurs concerne une prétendue baisse de débit. Or, comme le rappelle Bouygues Telecom, le fonctionnement de la fibre optique diffère de celui de l’ADSL. Une ligne fibre ne se dégrade pas progressivement de cette manière : elle fonctionne normalement ou présente une panne nécessitant une intervention identifiée.

Les escrocs misent souvent sur un jargon technique complexe pour créer un sentiment d’urgence et pousser leur victime à agir sans vérifier les informations. Pour éviter de tomber dans le piège, plusieurs précautions simples peuvent être prises :

ne laissez pas entrer un technicien que vous n’attendiez pas

vérifiez auprès de votre opérateur qu’une intervention est réellement prévue

refusez toute opération qui n’a pas été confirmée au préalable

informez vos voisins ou votre syndic en cas de comportement suspect

contactez les forces de l’ordre si une personne insiste pour pénétrer dans votre logement.

Cette recommandation de Bouygues Telecom intervient alors que les signalements de faux techniciens fibre se multiplient. Un rappel utile pour tous les abonnés Internet, quel que soit leur opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox